’E...state con noi’, la Polizia fa lezione in piazza Costa

Oggi a Cesenatico farà tappa la campagna di educazione stradale ’E…state con Noi’ promossa dalla Polizia di Stato, che fino al 3 settembre toccherà le principali località turistiche dell’Italia. L’appuntamento è in pazza Andrea Costa a partire dalle 18, dove all’ombra del grattacielo e del Grand Hotel, sullo sfondo della ruota panoramica, arriveranno la mitica Lamborghini ed il Pullman Azzurro della Stradale, che saranno protagonisti e disponibili per tutta la sera, accogliendo i turisti, i residenti e i tanti romagnoli dell’entroterra che frequentano la riviera nel fine settimana.

Con il Pullman Azzurro trasformato in una vera e propria aula multimediale itinerante grazie alla quale i poliziotti diventano ’maestri di sicurezza’ per i più piccoli, e con la Lamborghini della Polizia di Stato, si parlerà di sicurezza attraverso filmati, giochi a tema e cartoni animati, per capire quanto è importante guidare senza distrazioni e in modo corretto.

L’educazione stradale e la prevenzione sono un obiettivo fondamentale per la Polizia di Stato e la Polizia Stradale, perché una guida responsabile e attenta fa la differenza ed è un vantaggio per tutti. Questo è un tema sentito sul territorio, dove si stanno organizzando molte iniziative per sensibilizzare gli automobilisti, anche alla luce degli incidenti stradali sulle principali strade del territorio.

g.m.