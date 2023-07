Estate sicura, arrivano i rinforzi in riviera

Con l’arrivo dell’estate, giungono in riviera anche i rinforzi per carabinieri, polizia e Guardia di finanza. Ai circa 110 uomini e donne presenti nella compagnia e nelle stazioni dei carabinieri, si aggiungono 42 militari, dei quali 10 del 4° Battaglione carabinieri Veneto appartenenti alle squadre di intervento operativo, già arrivati a giugno; 5 della Legione Carabinieri dell’Emilia-Romagna in servizio dai primi di giugno, 14 dalla scuola allievi marescialli di Firenze che entreranno in servizio lunedì 3 luglio e 13 allievi marescialli che arriveranno a Cesenatico in agosto. Nel periodo clou della stagione estiva la compagnia di Cesenatico avrà così oltre 150 militari a disposizione. I carabinieri a Cesenatico recentemente hanno concluso brillantemente alcune operazioni, in primis l’aver identificato e denunciato immediatamente l’aggressore del 55enne ipovedente picchiato brutalmente domenica pomeriggio in un bar a Borella, ed aver arrestato subito le tre persone che hanno sequestrato, accoltellato e rapinato un 27enne tunisino che aveva da poco incassato i soldi per dei lavoretti.

La Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico può contare su una ventina di militari ai quali in estate si aggiungono quest’anno 6 finanzieri allievi marescialli già presenti sul territorio, che sono giovani impegnati ad ultimare il corso alla scuola di L’Aquila. A breve ci saranno importanti novità per la Polizia di Stato. Ancora non vi è nulla di ufficiale, tuttavia sarebbe imminente l’arrivo di poliziotti e poliziotte dalla Questura di Forlì e dal Commissariato di Cesena. Si dovrebbe replicare la stessa formula della scorsa estate, cioè con il personale che dovrebbe fare base nella sede del Posto di Polizia in centro, in viale Leonardo Da Vinci angolo via Marconi, ma senza l’apertura al pubblico della sede. In sostanza il Posto di Polizia sarà la base di riferimento delle pattuglie che effettueranno servizio in riviera, anche in questo caso sul territorio di tutti i quattro comuni costieri della Provincia.

I Comuni puntano molto sui rinforzi e le amministrazioni comunali partecipano alle spese di vitto e alloggio di carabinieri e finanzieri. Cesenatico mette a disposizione 15mila euro, a cui si aggiungono le somme messe a disposizione dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano che partecipano. Anche la Polizia locale di Cesenatico si rinforza, con 3 agenti stagionali che entreranno in servizio lunedì 3 luglio e lo rimarranno sino ad ottobre, che si aggiungono ai 41 agenti in servizio permanente, dei quali 25 sono operativi, mentre gli altri 16 lavorano in vari uffici e servizi comunali. Giacomo Mascellani