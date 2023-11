’Estetica Tamara’, un riconoscimento per i primi 25 anni

Cna Cesena Val Savio, insieme al sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, e all’assessora Elsa Angela Cangini, hanno partecipato alla celebrazione del 25° anno di impegno e dedizione da parte di Tamara Tonelli, proprietaria dell’attività ’Estetica Tamara’. In occasione del rinnovo dei locali, è stata consegnata una targa commemorativa a riconoscimento per i suoi 25 anni di straordinaria attività imprenditoriale. Il sindaco Cangini (foto) ha sottolineato l’importanza delle piccole imprese per il tessuto produttivo locale e come rappresentino un valore fondamentale da proteggere e sostenere.