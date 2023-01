Estetista chiude ma non rimborsa i contratti

di Cristina Gennari Avevano appuntamenti fissati per sedute di epilazione, manicure e trattamenti di bellezza. Ma al loro arrivo, non c’erano più le estetiste pronte a prendersi cura dei loro corpi. Tutto quello che hanno trovato sono state le saracinesche del centro benessere abbassate senza preavviso. È l’odissea di molte cesenati che hanno sottoscritto, fino a poche settimane fa, costosi trattamenti laser e non solo, e si sono ritrovate, da un giorno all’altro, con un pugno di mosche. "Facevano spesso promozioni per pacchetti - racconta Elisa Arfilli - io e mia sorella abbiamo acquistato 12 sedute laser da effettuare nell’arco di un anno e mezzo .La mia sottoscrizione, del costo di 230 euro, risale allo scorso gennaio e mi mancano quattro sedute. Avevo appuntamento il 5 gennaio, ma il giorno prima non mi è arrivato il solito messaggio di conferma. Pensavo si fossero sbagliati e fosse chiuso per ferie, ma poi mi sono insospettita. Mia sorella è nella stessa situazione: ha comprato il pacchetto ad ottobre per 350 euro, ma ha usufruito solo di tre sedute". La chiusura ha scatenato il panico. Già, perché le frequentatrici del centro estetico in viale Oberdan avevano pagato in anticipo i servizi. C’è chi lamenta centinaia...