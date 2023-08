Estetiste e parrucchiere abusive Blitz e sequestri sulla spiaggia

Sono le parrucchiere e le estetiste abusive, la categoria sulla quale si concentrano in spiaggia la Polizia di Stato ed il personale della Polizia locale di Cesenatico. Nell’ultimo servizio congiunto per il contrasto all’abusivismo commerciale, nelle maglie dei controlli, sono finite altre "treccinare", le ragazze che avvicinano le villeggianti in spiaggia, proponendo loro acconciature e treccine per le figlie adolescenti. All’interno di alcuni stabilimenti balneari di Valverde, sono state controllate cinque donne senegalesi, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, che si apprestavano ad effettuare acconciature e treccine alle bagnanti. Si è proceduto quindi a sequestrare il materiale vario utilizzato dalle donne per svolgere il loro lavoro, costituito da fili di cotone colorati per trecce, dépliant illustrativi per il tipo di acconciature da proporre alle clienti, creme varie, rotoli di cotone ed altro. Altro materiale è stato rinvenuto sull’arenile, abbandonato dalle treccinare che sono riuscite a fuggire, dopo aver notato l’arrivo dei poliziotti. Tra le donne controllate, due sono risultate senza permesso di soggiorno al seguito e sono state condotte negli uffici della centrale. Tutte le donne senegalesi fermate sono poi state condotte presso la Polizia Scientifica di Cesena e sottoposte a fotosegnalamento per una compiuta identificazione. Dopo gli accertamenti, è risultato che erano titolari di permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalla Questura di Rimini e, pertanto, sono state denunciate per non averlo esibito. La Polizia locale ha sequestrato alle donne abusive il materiale utilizzato per le acconciature e ha elevato delle sanzioni amministrative da 516 a 1.032 ciascuna. Tutto il materiale sequestrato, dopo l’iter previsto nei casi di sequestro, sarà distrutto.

g.m.