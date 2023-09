Estorsione e tassi da usura. Annullata la condanna

Una condanna a 5 anni e 6 mesi e 5.600 euro di multa per usura e estorsione nei confronti di un 46enne di Longiano, è stata ribaltata dalla corte d’appello di Bologna che ha assolto l’imputato per insufficienza di prove. Una storia che comincia nel 2015 quando un agricoltore di 49 anni, anch’egli residente a Longiano, si ritrova a dover far fronte a grossi problemi economici e finisce schiacciato dai debiti. In quel momento l’unica strada sembra quella di ricorrere a un prestito. Si rivolge così a un conoscente che gli presta 5.000 euro. Da quel momento, secondo l’accusa mossa in primo grado, iniziano i problemi perché, oltre a dover restituire la somma, l’agricoltore longianese deve far i conti con interessi usurari. Inizia così (questo il racconto della parte offesa) a restituire mano a mano tutti i soldi avuti in prestito, e a questi aggiunge la somma di 2.100 euro per interessi. A fronte di un prestito di 5.000 euro avrebbe consegnato dunque al presunto usuraio la somma di 7.100 euro. Ma non sarebbe finita qui. In base a quanto emerso al processo di primo grado che si è concluso con una sentenza di condanna in tribunale a Rimini a fine 2022, l’usuraio avrebbe minacciato l’agricoltore "di far intervenire alcuni uomini di etnia albanese per riscuotere forzatamente il credito".

Strozzato dagli interessi usurari l’agricoltore 49enne decide di denunciare l’accaduto ai carabinieri quando gli viene chiesta indietro la somma di 15mila euro a fronte del prestito iniziale di 5mila euro. Innanzi alla comprensibile impossibilità del 49enne di provvedere all’immediato pagamento di 15mila euro, sembra che l’imputato sia nuovamente ricorso a minacce di ritorsione da parte di un (probabilmente inesistente) gruppo di albanesi. La paura lo fa correre ai ripari e inizia così il processo per usura e estorsione. In appello l’imputato (seguito da un legale d’ufficio in primo grado) si rivolge all’avvocato Nico Bartolucci. Quello che emerge nella nuova fase processuale è che non vi sono prove che inchiodino l’imputato e nessun versamento che dimostri che all’agricoltore erano stati chiesti 15mila euro, corrispondenti a un tasso di interesse pari al 67%(mentre il tasso soglia che può essere applicato in caso di prestito ammontava nel 2022 al 18,5%). Inoltre, secondo la difesa le dichiarazioni della parte offesa sarebbero contradditorie in più punti.

Annamaria Senni