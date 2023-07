Eugenio, da profugo a perito agrario "Ce l’ho fatta grazie alle mie ‘mamme’"

di Raffaella Candoli

Un sorriso timido, a mezze labbra, quasi a voler celare la soddisfazione e tre parole come un soffio: "sono stato promosso!" Evgheni Haluska, 19enne ucraino, profugo di guerra, giunto a Cesena nel marzo dello scorso anno, ha sostenuto la maturità presso l’Istituto Agrario "Garibaldi", esame che ha superato, pur se con la votazione minima. Un successo personale insperato, cui certamente avranno contribuito la comprensione dei componenti della commissione e la formula "facilitata" riservata ai maturandi che come Eugenio, così ormai lo chiamano tutti, hanno dovuto fare i conti con l’alluvione di maggio.

"Non avrei mai potuto immaginare – confida Eugenio -, che il mio destino sarebbe cambiato così d’improvviso. A Nikolayev frequentavo già il primo anno di Università, vivevo coi miei genitori e conducevo una vita da adolescente, tra studio, amici e sport. Poi la guerra è esplosa in tutta la sua violenza e i miei hanno voluto che con mia sorella maggiore e i suoi due figlioletti partissimo per metterci in salvo". Abbiamo già raccontato del viaggio lungo e avventuroso e di questa destinazione cesenate, grazie alla disponibilità della famiglia Amelotti-Lissi che ha ospitato in una casa di collina fino a 16 profughi tra mamme e bambini per molti mesi e ha provveduto alle varie necessità e alle incombenze burocratiche. "Poi sono intervenute le mie ‘mamme’: Elena, una giovane mamma con tre figli; Franca, medico in pensione, Maria Teresa ex insegnante, Catia presidente della Consulta del volontariato di Cesenatico, Cinzia di ArtinCounselling, Raffaella e Monica dell’associazione Piccolo Mondo e loro amici e tutti insieme hanno deciso di iscrivermi al quinto anno dell’Agraria e al convitto. Una scuola e un convitto come un campus universitario, dove dal cibo agli amici e agli educatori mi sono trovato in ‘paradiso’".

E così, Evgheni è ‘diventato’ Eugenio, ha ricominciato gli studi in lingua italiana frequentando contemporaneamente i corsi per adulti stranieri; ha condiviso le giornate con i compagni di classe e la sera guardato la tivù in camera dell’uno o dell’altro. È stato invitato a compleanni e a mangiare la pizza il sabato sera. Anche il preside in pensione Franco Spazzoli gli ha dato alcune lezioni, seguendo le indicazioni della docente di lettere Nicoletta Campanelli che lo ha seguito empaticamente, così come l’insegnante di matematica Antonella Buratti e tutti gli altri professori. Insomma, una cordata di persone lo ha avvolto in un clima accogliente. Ora si apre un nuovo capitolo nell’esistenza di questo giovane, le cui prospettive di rientrare in Patria sono ridotte al lumicino. La sorella di Eugenio ha trovato lavoro e un piccolo appartamento in affitto a Riccione, località dove nel fine settimana Eugenio ha fatto esperienza come cameriere in un bar e ora, come lavoretto estivo, fa il lavapiatti. Insomma, il suo futuro è tutto da scrivere. "Ora mi ospita mia sorella – aggiunge Eugenio -, ma spero di trovare lavoro e col tempo un appartamento in cui vivere. I miei genitori sono soddisfatti del mio percorso qui in Romagna e mi esortano a restare perché nel mio Paese non ci sono prospettive, la situazione è gravissima economicamente e molto pericolosa per la vita".