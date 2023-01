Euroclub, 77 anni di divertimento sempre al vertice

di Ermanno Pasolini

Fa ballare da 77 anni e si rinnova in continuazione. Dopodomani a Savignano si festeggerà il compleanno per il dancing più longevo d’Italia gestito dalla stessa proprietà, arrivata alla terza generazione. Al contrario della maggior parte dei locali da ballo che negli ultimi vent’anni hanno chiuso i battenti in modo massiccio, il dancing Euroclub di Savignano martedì 17 compirà 77 anni di vita e continua la sua lunga attività di divertimento. Un record a livello nazionale in quanto non si ha riscontro di un altro dancing in vita da 77 anni grazie alla gestione della stessa famiglia che ne è anche proprietaria. Non si terrà nessuna festa ufficiale anche perché da tempo ne viene organizzata una ogni cinque anni e già i titolari stanno pensando a quella dell’80° compleanno che si terrà nel 2026.

Il dancing nasce il 17 gennaio 1946 come circolo con il nome di Bastia, stessa denominazione della via che collegava Gatteo a San Mauro Pascoli. Poi sono sorte decine di case e la zona ha preso il nome di frazione Bastia. Nel 1946 il debutto lo fa l’orchestra ’Star’ di Augusto Orlandi, barbiere di Gatteo. La gestione inizia con la famiglia di Caterina e Rinaldo Delvecchio, oggi scomparsi e proseguita dai figli Delio e Dario, fino ad arrivare ai giorni nostri con i nipoti Rinaldo e Roberto con la moglie Ilaria, i figli Leonardo e Laura, coadiuvati dai genitori Dario ed Elsa.

Dice Rinaldo Delvecchio: "L’Euroclub probabilmente deve la sua longevità al fatto di avere deciso di adeguarsi sempre alle esigenze di mercato per soddisfare il pubblico. Dal 1978 è sempre stato il classico locale da ballo liscio con la musica dal vivo delle migliori orchestre romagnole. Dopo due anni di chiusura per il Covid, l’anno scorso abbiamo riaperto, il sabato sera con il liscio, il giovedì con i balli latini e la novità del terzo venerdì sera del mese, ’Forever Young’, con la disco dance, quattro dj e un vocalist".

E’ un locale storico, non solo come anni di gestione e di proprietà della stessa famiglia, ma anche perchè negli anni ’60-’70, ne hanno calcato il palcoscenico nomi come Little Tony, Mino Reitano, Massimo Ranieri, Marisa Sannia, Nicola Di Bari, Fred Bongusto, Mal, due volte i Pooh, Milva, New Trolls, Le Orme, i G Men. Rinaldo Delvecchio spiega anche la tipologia dei frequentatori: "Sono sempre quei ’giovani’ degli anni ’60 e ’70 che dallo shake di allora, sono passati al folklore, valzer, polka e mazurka e ai balli latini. Come accade al venerdì sera con gli scatenati ’ragazzini’ degli anni ‘80, amanti della disco dance, che popolavano gli oltre 300 locali della riviera che oggi sono rimasti una decina".