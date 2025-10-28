Europa e diritti civili. Uno sguardo di genere

Educare alla cittadinanza europea attraverso la promozione dei valori della parità di genere, della diversità culturale e sociale, della pace, della partecipazione democratica e dell’inclusione: nasce con questi obiettivi il progetto ‘Che genere di Europa? Sguardi e pratiche di cittadinanza plurale’, promosso dall’amministrazione comunale di Cesena.

L’iniziativa, finanziata da un bando regionale con un contributo di 18.525 euro, si sviluppa attraverso la definizione di spazi di confronto, co-progettazione e formazione su temi cruciali per il presente e il futuro dell’Unione Europea, coinvolgendo il territorio. Il primo appuntamento pubblico è un festival di cinema che vuole raccontare, da una prospettiva transfemminista, il presente e il futuro della cittadinanza e dell’abitare in Europa. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre, tra palazzo Dolcini a Mercato Saraceno, Cinema Eliseo ed Eliseo Art Lab, ci saranno tre giornate di proiezioni e attività ad accesso libero (fino ad esaurimento posti). La selezione dei film è a cura dell’associazione CinematograFica (non è un refuso...).

"Grazie allo sguardo del cinema – commenta l’assessora ai progetti europei e alle politiche delle differenze Giorgia Macrelli – abbiamo la possibilità di approfondire tanti aspetti dell’Europa e della vita delle persone, mettendo in dialogo esperienze, territori e prospettive diverse. Il lavoro ha richiesto anche la collaborazione delle associazioni aderenti al ‘Forum sui Generis’, che da anni promuove una cultura inclusiva capace di mettere in discussione modelli patriarcali ancora radicati". Il festival si aprirà venerdì 8 novembre alle 21 a Palazzo Dolcini, con il saluto delle istituzioni e la proiezione di ‘On Falling’ di Laura Carreira (in programma anche domenica 9 a Eliseo Art Lab). La mattina di sabato 8 novembre al Cinema Eliseo sarà invece riservata alle scuole superiori con proiezioni e laboratori interattivi. Il pomeriggio dalle 17 alle 18 negli spazi di Eliseo Art Lab, ci sarà invece il talk ‘Abitare la città: pratiche transfemministe di partecipazione’. La serata continuerà al Cinema Eliseo dalle 21con la proiezione del cortometraggio ‘Il fagotto’ di Giulia Giapponesi e di ‘Libertad’ di Clara Roquet (versione originale in spagnolo con sottotitoli in italiano). Per informazioni e iscrizioni ai workshop è possibile scrivere a info@cinematograficaproject.com.