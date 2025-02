Europarc sceglie il parco delle Foreste casentinesi

I giovani scendono in campo nello straordinario ambiente naturale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Europarc, la federazione di tutti i parchi europei, ha scelto la grande area protetta del crinale tosco-romagnolo, di cui fa parte anche Bagno di Romagna, come sede del "21° Campo Internazionale degli Junior Ranger", dedicato appunto ai giovani, dai 12 ai 18 anni, impegnati nella tutela e salvaguardia delle aree protette dove vivono. In particolare, dal 27 luglio al 3 agosto, sedici delegazioni, provenienti da tutta Europa (due ragazzi ed un "mentore" per ciascuna), saranno ospitate dall’Ente Parco Nazionale in una grande struttura attrezzata nella foresta di Badia Prataglia. Il programma vedrà momenti di scoperta del territorio protetto ed escursioni in alcuni dei suoi luoghi più affascinanti: da Ridracoli alla Lama, località del Parco Nazionale ed entrambe in territorio di Bagno, dalla cascata dell’Acquacheta (di dantesca memoria in Divina Commedia) al Monte Falterona, fino alla monumentale foresta della Verna che avvolge il santuario fondato da San Francesco d’Assisi. I giovani saranno impegnati anche in attività di confronto e discussione tra loro, nello sviluppo di modelli europei di partecipazione delle nuove generazioni alle attività di tutela, monitoraggio e valorizzazione delle aree protette. Il Parco Nazionale ha delegato due istituti scolastici, che già collaborano per progetti ambientali per la selezione di giovani (toscani e romagnoli), che si uniranno al gruppo internazionale. Il programma è condotto da tecnici, Carabinieri Forestali, specialisti dell’istruzione e volontari del Parco Nazionale.

Gilberto Mosconi