European Capitals of Inclusion and Diversity Award, Sogliano c’è

Sogliano al Rubicone è tra le dieci finaliste della European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2025, nella categoria riservata alle autorità locali con meno di 50.000 abitanti. Dice Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone: "Pur non essendo tra i tre Comuni premiati, essere stati selezionati accanto a città come Salisburgo, Braga e Zaragoza rappresenta un risultato straordinario e un riconoscimento tangibile del cammino intrapreso in questi anni per rendere Sogliano al Rubicone una comunità più aperta, equa e accessibile".

Sono stati considerati per la classifica: i progetti di inclusione attraverso lo sport; i percorsi di empowerment linguistico e culturale rivolti alle donne straniere; l’impegno per rendere eventi, spazi e servizi sempre più accessibili; le iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Continua la sindaca Tania Bocchini: "Un ringraziamento speciale va alla Polisportiva Soglianese, che ha saputo raccogliere la sfida dell’inclusione con passione e visione. Grazie ai progetti condivisi con Obiettivo3, la realtà fondata da Alex Zanardi, e ad altre associazioni impegnate nello sport paralimpico, sono nate esperienze concrete di sport inclusivo, capaci di generare appartenenza, partecipazione e cittadinanza attiva. Un grazie al presidente Piero Mussoni e a tutto lo staff della Polisportiva per l’energia e la determinazione con cui continuano a stimolare la crescita della nostra comunità".

Il premio, promosso dalla Commissione Europea, vuole dare visibilità alle amministrazioni che si impegnano con azioni concrete per promuovere l’inclusione e valorizzare la diversità, al di là di ogni discriminazione legata a genere, etnia, disabilità, età, orientamento sessuale o credo religioso. "Essere tra le dieci città finaliste – la conclusione – rafforza la nostra convinzione che una comunità cresce davvero quando sceglie di includere, ascoltare e aprirsi. A Sogliano al Rubicone continueremo con determinazione su questa strada, insieme".

Ermanno Pasolini