Europei di Kettlebell, brilla San Piero in Bagno

San Piero in Bagno brilla ai Campionati Europei 2024 Kettlebell Sport, disputati a Pescara, la scorsa settimana. Uno sport per il sollevamento pesi per il massimo numero di ripetizioni in un tempo prestabilito, che viene effettuato, appunto, col Kettlebell o Ghiria, attrezzo ginnico che consiste in un peso di forma sferica con una maniglia. E brilla grazie a tre stelle locali, due uomini e una donna: Luca Mambelli e Paolo Valbonesi, già plurimedagliati negli anni scorsi, oltre a Giada Spignoli al suo esordio in Nazionale italiana. A Pescara, Mambelli ha vinto la medaglia d’oro nel Bhiatlon Categoria Elite e quella d’argento a squadre. Valbonesi, che a Pescara ha gareggiato nella categoria Master, si è confermato, per la sua longevità atletica, con ben due podi: argento e bronzo in due diverse discipline. Valbonesi ha, nel suo albo d’oro, già altri Trofei Internazionali e 3 Coppe del Mondo. Giada Spignoli, al suo esordio in azzurro, è stata capace di un Argento nel Bhiatlon Categoria Amateur. Soddisfatto Paolo Valbonesi: "Articolare pesi, categorie e discipline del Kettlebell è piuttosto complesso. Si può dire che si tratta di uno sport dove le doti atletiche sono forza e resistenza. Gli allenamenti si basano sullo sviluppo di quelle qualità. Mambelli e Spignoli sono allenati da Giacomo Rossi, mentre io, solo da quest’anno, faccio parte della Only Kettlebell di Finale Ligure, allenata e capitanata da Cristian Borghello, uno degli atleti più forti del mondo e pluricampione. Alla competizione internazionale di Pescara hanno partecipato una quindicina di Nazioni, per un totale di circa 270 atleti. Noi, come Nazionale Italiana, abbiamo vinto la classifica a squadre". Gilberto Mosconi