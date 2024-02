Europlast, un premio per i 50 anni di attività: "La nostra vetroresina su Vespa e Lambretta"

Premio per i 50 anni di attività creativa all’impresa capace di dimostrare che con la vetroresina si può realizzare tutto. Una targa al valor artigiano è stata consegnata da Sabrina Baldazzi di Confartigianato (nella foto) all’impresa Europlast, che ha festeggiato mezzo secolo di attività. Il titolare è Giampaolo Succi, 50 anni, affiancato dalla moglie Dania Bacci, dal fratello Enrico Succi e da tre dipendenti. "L’azienda fu fondata da mio padre Rino nel 1973 - spiega il titolare Giampaolo Succi - mancato a 76 annDopo aver lavorato come dipendente, decise di avviare una propria azienda a Ponte Ospedaletto di Longiano. Io poi l’ho affiancato. Nel 2022 ci siamo trasferiti in locali più ampi a Ruffio di Cesena. Europlast vanta molteplici modelli tra serbatoi, carenature e sellini per Vespa e Lambretta".

"Ci siamo evoluti – aggiunge Succi – e oggi produciamo molteplici oggetti in vetroresina come lementi d’arredo per parchi divertimenti, fioriere, paratie anti-alluvione, cofani per macchine pulisci spiaggia. La clientela è perlopiù internazionale fra cui stilisti e designer amanti dei pezzi unici, ma anche nel territorio abbiamo creato elementi di arredo per boutique e rotonde".