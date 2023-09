"Eurovita, soluzione presto in arrivo"

Federconsumatori informa in merito agli incontri sulle operazioni di salvataggio di Eurovita: "E’ stata costituita tra le cinque compagnie aderenti all’iniziativa la nuova società ‘Cronos Vita’ che, una volta acquisite le autorizzazioni da parte di Ivass, entro il 31 ottobre subentrerà nell’intero compendio di Eurovita. Tutte le polizze transiteranno alla nuova compagine, in continuità con le condizioni originarie di contratto, che non subiranno alcuna modifica". A partire dal 1 novembre sarà possibile nuovamente esercitare il diritto di riscatto, ma occorrerà valutare i tassi.