Evade l'Iva ed emette false fatture, sequestrati 230mila euro a un imprenditore di Savignano (Cesena)

L'operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza

Cesena, 11 gennaio 2023 - Aveva messo in piedi un sistema fraudolento per detrarre illecitamente l'Iva ed emettere fatture false al fine di abbattere il reddito e pagare meno imposte. Lo stratagemma illegale architettato da un imprenditore di nazionalità cinese è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Forlì che ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 230mila euro.



L'uomo è ora indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,3 milioni di euro, in quanto i finanzieri hanno accertato che l'imprenditore, attivo nel settore della fabbricazione e della lavorazione di parti di calzature, al fine di abbattere il reddito e pagare meno imposte aveva utilizzato fatture false emesse da un’altra impresa riconducibile a un suo connazionale residente nella provincia di Torino, il quale svolgeva l’attività di cameriere.

La ditta è stato accertato dalle fiamme gialle che fosse stata creata unicamente per produrre le fatture fittizie, non disponendo neanche di beni strumentali tali da poter generare un fatturato così elevato. I Finanzieri hanno, inoltre, constatato che la ditta ispezionata - oltre ad aver detratto illecitamente l’IVA per un importo pari a quello che è stato poi oggetto di sequestro - aveva anche dedotto irregolarmente dal reddito altre spese per oltre 1,1 milioni di euro, ottenendo illeciti risparmi d’imposta.

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza mira alla prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, che trova nell’aggressione patrimoniale la forma più incisiva di contrasto degli arricchimenti illeciti.