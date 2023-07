"Eventi anche nei bar per rilanciarci Il turismo ci aiuterà dopo le frane"

"A Mercato Saraceno, uno dei comuni più colpiti in alcune frazioni da esondazioni e frane, c’è una fioritura di eventi estivi ancora più ricca del passato a significare che è tanta la voglia di comunità, di coesione e di svago dopo la prova dell’alluvione e della frane. Anche i pubblici esercizi e negozi sono coinvolti, insieme alle associazioni e alla rete del volontariato."

Lo rimarca Bruno Bracciaroli, presidente di Confcommercio di Mercato Saraceno e titolare del Caffè Centrale istituzione cittadina ultracentenaria. "Gli eventi di maggio e di inizio estate che sono stati bloccati in seguito alle esondazioni – afferma - sono stati posticipati e nessuno annullato e quindii il calendario è molto fitto, in più si sono aggiunte tante iniziative musicali e di intrattenimento dei nostri giovani che stanno riempendo le serata dei mercatesi e di chi viene da fuori. La stessa ’Magneda Cuntadena nella zona di Monte Castello, tra le PIùcolpite dalle frane, si terrà a settembre e sarà un evento di grande valore non solo ludico-gastronomico, ma simbolico nei pressi della aree più martoriate. Il centro di Mercato Saraceno non ha subito danni dall’alluvione e dalla frane e pullula di intrattenimenti estivi, l’unico dispiacere è che per il momento sia difficilmente raggiungibile la pieve di Montesorbo, per la quale erano state programmate le riaperture, ma confidiamoche prima della fine dell’estate possa essere pienamente fruibile".

"Anche le imprese commerciali e i pubblici esercizi si sono messi in gioco ancora di più degli anni scorsi - aggiunge Bracciaroli - e promuovono piccoli eventi, ad esempio nel mio Caffè Centrale si terranno alcune serate dedicate ai personaggi del bar di ieri e di oggi, e in una di queste ascolteremo tutte le puntate di ‘Storia dal bar Centrale’ andate in onda a radio Colli’n Air le scorse settimane iin cui raccogliendo una idea di Bruno Donati ho raccontato la vita nei bar di Mercato Saraceno dagli anni ’50 agli anni 80".

"Tornando ai giovani mercatesi - aggiunge Bracciaroli - non pochi di loro hanno operato in zone piene di frane e smottamenti per aprire varchi e portare aiuto alle popolazioni delle zone isolate. Rispetto alla pianura, il loro lavoro indispensabile è forse meno conosciuto perché meno presente sui social. Questa loro generosità va incanalata verso l’adesione a una delle tante associazioni del nostro tessuto sociale, dalla Protezione civile, agli Alpini e alla Pro Loco per contribuire alla salvaguardia del proprio futuro e di quello dei loro figli".

"Confcommercio è un’organizzazione di categoriaradicata a Mercato Saraceno da tanti anni che tutela le attività economiche ma anche la coesione sociale, siamo da sempre dentro la comunità a fianco delle perone e gli imprenditori commerciali turistici e del terziario stanno offrendo il loro contributo per il rilancio di Mercato Saraceno, mentre proseguono gli interventi solerti di ripristino del nostro Comune nelle parti di territorio più flagellate dalle frane".