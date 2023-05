Eventi atmosferici estremi in Italia

Negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi in diverse parti del mondo, tra cui anche in Italia. Nel nord Italia è allarme siccità per il bacino del Po, dove a febbraio si registrava un deficit di pioggia del 92%. Al 23 marzo l’acqua del fiume più grande d’Italia era inferiore a quella che si registra solitamente ad agosto ed era ai livelli più bassi dal 1972. La siccità inizialmente aveva colpito l’area ad ovest del bacino del fiume e ora si sta estendendo anche ad est incidendo progressivamente su tutte le aree lungo il corso d’acqua.