Eventi e sport allungano la stagione. La riviera vuole far quadrare i conti

A Cesenatico lo sport e gli eventi organizzati dai privati, consentono di prolungare la stagione estiva per tutto il mese di settembre. Il primo antipasto si avrà il 30 e 31 agosto, con il Trofeo Triathlon Città di Cesenatico, con le gare Olimpico Gold il sabato sulla distanza olimpica, e Sprint Silver la domenica per chi vuole mettersi in gioco. Dal 1° al 7 settembre la Beach Arena di piazza Costa ospiterà l’edizione 2025 dell’ITF Beach Tennis World Championship, l’evento più prestigioso a livello mondiale dedicato al beach tennis, che vedrà protagonisti i migliori atleti internazionali; per gli appassionati l’appuntamento è di quelli da non perdere. Dal 5 al 7 settembre sul lungomare viale Carducci si tiene il Rock Street Food Festival organizzato da Mario Magnani del Cafè degli Artisti, che proporrà una tre giorni di musica dal vivo e truck food per gustare le specialità di varie nazioni. Il 13 settembre si disputerà invece il Memorial Marco Pantani, una classica del calendario professionistico; organizzata dal GS Emilia, la corsa si snoda su un percorso di 195 chilometri con partenza alle 11.30 e arrivo sul lungomare Carducci, di fronte al monumento a Pantani. Il 13 e 14 settembre si terrà anche la Maratona Alzheimer, manifestazione giunta alla 13esima edizione, che unisce sport, sensibilizzazione e solidarietà, con una : la Maratona Alzheimer 2025, in programma nel weekend di sabato 13 e domenica 14 settembre. Un evento aperto a tutti, pensato per sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca sull’Alzheimer e altre forme di demenza. Il 27 settembre il centro storico di Cesenatico si animerà invece con la nuova edizione della Festa dello Sport, una manifestazione che coinvolge le società sportive del territorio, ognuna con il proprio stand informativo e un’area dedicata a dimostrazioni pratiche e attività aperte al pubblico. Bambini, ragazzi e adulti avranno la possibilità di provare gratuitamente diverse discipline sportive.

Giacomo Mascellani