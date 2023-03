Eventi estivi, 80mila euro a imprese ed enti del terzo settore promotori

Cesena, che spettacolo! Sul sito del Comune di Cesena è stato pubblicato un avviso pubblico a cui imprese, associazioni ed enti del terzo settore potranno rispondere con proposte progettuali di animazione ed eventi da svolgersi tra il 1° giugno e il 30 novembre nell’ambito della programmazione estiva. Le domande devono essere presentate entro venerdì 21 aprile esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata. La stagione sarà inaugurata dallo sport con il Giro d’Italia e proseguirà all’insegna della cultura, delle arti più variegate e del divertimento in diverse location della città. A disposizione ci sono 80 mila euro: 50mila euro per associazioni ed enti del terzo settore e 30mila euro per le imprese.