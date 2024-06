Eventi estivi a Longiano, la minoranza all’attacco

Non c’è pace per il Comune di Longiano. A sollevare diversi problemi è il gruppo di minoranza guidato da Matteo Venturi. Dopo le critiche per i cattivi odori a Ponte Ospedaletto che sarebbero prodotti da un’azienda di prodotti alimentari e dopo le proteste di oltre 200 longianesi che hanno firmato una petizione perchè non vogliono un’antenna di telefonia mobile che viene installatata nel territorio della frazione di Budrio, ora la minoranza punta il dito sulla mancata programmazione fatta in tempo utile per gli eventi estivi. Dice il capogruppo Matteo Venturi: "Sulle manifestazioni e sugli eventi estivi che da tempo avrebbero dovuto essere stati portati a conoscenza di tutti, il Comune naviga a vista. Solo a giugno è stato emesso dalla giunta comunale un avviso per organizzare le serate nel mese di luglio. Serve invece un calendario promosso per tempo".

Il gruppo di minoranza "Siamo Longiano" critica l’organizzazione "estemporanea" degli eventi estivi. Venerdì 7 giugno il Comune di Longiano ha pubblicato in albo pretorio l’avviso di "un’indagine di mercato" finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse degli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di allestimento, realizzazione e gestione tecnico-organizzativa di tre spettacoli musicali-culturali per la rassegna "Longiano Estate" da svolgersi nei mesi di luglio e agosto 2024. Nell’avviso si legge che gli artisti proposti per le tre serate dovranno essere di caratura nazionale e noti al grande pubblico, con curriculum che ne comprovi l’attività a livello professionistico, l’esperienza e gli spettacoli effettuati. Gli spettacoli dovranno essere a ingresso gratuito per il pubblico". La spesa complessiva è di 24.590 euro più iva. Poi Matteo Venturi e il suo gruppo di consiglieri di minoranza continuano con la critica: "Mentre quasi tutti i Comuni del territorio hanno presentato i programmi per i prossimi mesi, a Longiano si naviga a vista e non si conoscono ancora date ed eventi, tanto che solo a giugno esce un avviso per organizzare una rassegna estiva di tre date". Ritardi che, per la minoranza "si ripetono di anno in anno, solo che questa volta non ci si può nascondere dietro agli appigli del Covid, del cambio di Giunta o dell’alluvione. Riteniamo grave che la programmazione, per un Comune a vocazione turistica e culturale come Longiano, sia estemporanea". Da qui la sollecitazione a predisporre per tempo un calendario unico, in sinergia con tutte le risorse del territorio come Pro Loco, enti culturali, associazioni, parrocchie, esercenti, per massimizzare la promozione e sostenere l’estate a Longiano nel suo complesso sia in primis per i longianesi, ma soprattutto per i turisti che ogni estate affollano il caratteristico centro storico.

Ermanno Pasolini