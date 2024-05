Eventi estivi e nuovo sito per il museo

Nella storica cornice di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, nei giorni scorsi si è tenuta la conferenza promossa dalla Fondazione ’Abbatia Nullius Balneensis’ col patrocinio del Comune termale, per presentare il ricco programma di eventi estivi 2024 e il nuovo sito web dedicato al Museo di Arte Sacra. Ha presenziato alla conferenza anche il vicesindaco Enrico Spighi, che si è detto particolarmente soddisfatto per l’operato e le iniziative proposte dalla Fondazione, in un’ottica di collaborazione e impegno reciproco nella promozione e valorizzazione del territorio. La conferenza è stata aperta dal segretario della Fondazione, Fabio Bussi, che ne ha illustrato i principali obiettivi, cui è seguito l’intervento del professor Robert Lolli, che ha sapientemente presentato le attività in programma per la stagione estiva.

"Con immenso orgoglio e grande gioia, auspico che il nostro Museo di Arte Sacra e la Fondazione siano un lascito duraturo per il nostro paese – ha poi detto Don Alfiero Rossi, presidente della Fondazione e monsignore della Basilica di S.Maria Assunta di Bagno –. La cultura è un bene inestimabile, un patrimonio che arricchisce l’anima e apre la mente. Deve essere libero e condiviso, accessibile a tutti, perché solo attraverso la condivisione del sapere possiamo crescere come comunità e come individui. E’ questo il mio desiderio e l’impegno che rinnovo oggi, quello di rendere la cultura un ponte fra le persone e un’eredità per le generazioni future. Ribadiamo l’impegno dell’Associazione nel promuovere la cultura e nel renderla un elemento centrale nella vita della Comunità di Bagno".

E’ stato poi presentato il nuovo sito web del Museo di Arte Sacra, completamente rinnovato e ricco di contenuti multimediali. Particolare apprezzamento ha riscosso l’intervento del sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, che ha espresso la sua ammirazione per le iniziative della Fondazione e ha auspicato una maggiore collaborazione tra i Musei dei due Comuni. L’obiettivo è quello di creare una rete di sinergie, per ampliare e migliorare l’offerta turistica del territorio". Al termine della conferenza è seguita una visita alle opere d’arte principali conservate nella millenaria Basilica di S.Maria Assunta, un intenso momento per celebrare la ricchezza culturale di Bagno e l’impegno della Fondazione Abbatia Nullius Balneensis nella sua promozione, in collaborazione e sinergia col Comune di Bagno e quelli limitrofi. Gilberto Mosconi