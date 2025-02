Eventi in aree verdi e piazze. Confermata l’esenzione del pagamento del suolo pubblico

La sospensione della tassa di occupazione del suolo pubblico è una delle leve più semplici e dirette sulle quali più agire l’amministrazione comunale per favorire chi organizza attività e manifestazioni pubbliche. L’amministrazione comunale di Cesena ha deciso di proseguire su questa strada e ha annunciato ieri la proproga dell’esenzione del pagamento riguardante l’occupazione di suolo pubblico di aree verdi, parchi e giardini, o altri luoghi come piazze e strade.

L’obiettivo dichiarato è "promuovere e agevolare coloro che promuovono sul territorio comunale iniziative pubbliche che generano, per loro stessa natura, incontro, crescita culturale e sociale, valorizzando luoghi, spazi e relazioni tra cittadini".

"L’esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico – commenta l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – è una misura che confermiamo con convinzione da alcuni anni, nata per rispondere concretamente alle esigenze di chi, con impegno e continuità, contribuisce a rendere il nostro territorio vivo, attrattivo e ricco di occasioni di incontro. Questa esenzione – precisa l’assessore – riguarderà tutti gli eventi che nei prossimi mesi saranno patrocinati o organizzati direttamente dall’Amministrazione comunale. Parliamo quindi delle progettualità su cui siamo già al lavoro, ma anche di quelle che nasceranno attraverso il confronto e il dialogo con chi opera nella nostra città, contribuendo a promuovere socialità e aggregazione".

Il Comune specifica che il provvedimento riguarda iniziative ed eventi nei Quartieri, rassegne e festival di spettacolo dal vivo, iniziative di animazione e di carattere turistico realizzate in maniera diffusa sul territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, manifestazioni fieristiche, quali ad esempio Streeat 2025 Food Truck Festival, la Fiera di San Giovanni, Giostra d’Incontro, Regioni d’Europa, Mercati Internazionali, Mostra Mercato Internazionale del Commercio Ambulante, Festival Internazionale del Cibo di Strada.

"Questi eventi – prosegue l’assessore Plumari – raccordano due elementi identitari per noi centrali: la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e la musica dal vivo. Rappresentano, insieme alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, e delle realtà locali che su quel fronte si impegnano un’opportunità per promuovere il territorio sia dal punto di vista turistico che commerciale, creando sinergie capaci di raccontare la città. Per questo, siamo pronti a sostenere, attraverso questa misura, anche nuove progettualità che possano rafforzare ulteriormente l’attrattività e la vivacità, con l’obiettivo di arrivare a una programmazione coordinata e condivisa di eventi e iniziative che animano il nostro centro storico nel corso dell’anno".