Eventi per ricordare il giorno della memoria

Una lunga serie di appuntamenti per ricordare il ’Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio. L’Amministrazione comunale di Cesena, la Biblioteca Malatestiana, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena e il Centro Pace cittadino, propongono un ciclo di incontri e iniziative che da domani a lunedì 29 gennaio forniranno momenti di studio, approfondimento, confronto e riflessione.

"Sono trascorsi quasi ottant’anni dalla conclusione della Seconda guerra mondiale – commenta l’assessore alla cultura e all’inclusione Carlo Verona – ma il ricordo dei fatti tragici di morte e devastazione che hanno macchiato per sempre il Novecento sembra ancora non essere sufficiente per evitare imponenti errori. Per questo rinnoviamo con ferma convinzione l’appuntamento con la storia attraverso momenti pubblici di incontro. Anche quest’anno le iniziative vedranno la partecipazione degli studenti. Da loro, dai nostri giovani, partiamo ricordando il monito di Primo Levi: ’Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario’, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre".

Si parte domani alle 16.30 con l’inaugurazione della mostra, che si terrà fino al 3 febbraio nella sede Anpi in via Roverella 26, ’La Resistenza non armata degli Internati Militari Italiani - Corrispondenza da e per i lager 1943-1945’, a cura di Gastone Benini. Oltre al curatore interverranno Maurizio Balestra, Roberta Ravaioli e Daniele Vaienti, autori del volume ’Il Gran Rifiuto’. Mercoledì 17 gennaio, dalle 8.15 alle 10, l’Istituto Storico propone una conferenza online con Tommaso Speccher riguardante la conferenza di Wannsee e il suo ruolo nello sterminio degli ebrei d’Europa.

Sabato 20 gennaio, alle 21, allo Spazio Marte Cesena (via Silvio Corbari, 175) andrà in scena ’Donne e bambini - storie dalla seconda guerra mondiale’, di Matteo Morigi. Si prosegue mercoledì 24 gennaio, alle 17.30 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, dove il professore dell’Alma Mater Studiorum di Bologna Gian Paolo Brizzi presenterà ’Una diaspora all’improvviso: il 1938 nell’Università di Bologna’ ricordando gli studenti ebrei stranieri dell’ateneo bolognese, costretti a lasciare gli studi e l’Italia in seguito alle leggi razziali del 1938.

Giovedì 25 gennaio, alle 11, il teatro Bonci tornerà a popolarsi di studenti in occasione del Reading teatrale organizzato da Romagna Iniziative ’Lei conosce Arpad Weisz?’ tratto dal libro di Matteo Marani ’Dallo scudetto ad Auschwitz’ (Diarkos, 2019) con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (istorecofo@gmail.com). Venerdì 26 gennaio, alle 17, alla Biblioteca Malatestiana Ragazzi prenderà avvio la rassegna ’Per non dimenticare’, letture con accompagnamento musicale dai 6 anni in su. Sabato 27 gennaio, giorno della Memoria, dalle 10 alle 12, nella piazzetta interna della Biblioteca Malatestiana sarà presentata l’iniziativa ’Dall’alba al tramonto’.

A seguire, alle 12, in piazza Almerici l’Amministrazione comunale ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti con la posa di una corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-44. Nella stessa giornata, sono previste due passeggiate della memoria proposte alle 10.30 e alle 15.30. Si conclude lunedì 29 gennaio, alle 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, con Carlo Greppi che presenterà ’Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo che salvò Primo’. Introduce e dialoga con l’autore Tommaso Di Nicola.