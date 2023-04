Eventi su come fare business all’estero

Oggi alle 9.30 parte dall’Emilia Romagna il Roadshow Internazionale FondiExport.it, una serie di eventi informativi promossi dal network delle 30 Camere di Commercio Italiane all’Estero di FondiExport.it, e coordinato dalla Camera di Commercio Italo-Maltese.L’evento in formato webinar – https:fondiexport.itnewsroadshow-emilia-romagna.html’ – ha tre obiettivi: informare le pmi, i consorzi, le reti di imprese, le no profit, le associazioni di categoria e le startups del territorio emiliano romagnolo sui Finanziamenti e contributi per l’export erogati della Regione Emilia Romagna, presentare FondiExport.it il primo portale italiano di matching finanziamenti e attività finanziabili nel mondo e illustrare le specifiche attività estere e i servizi ammissibili ai finanziamenti della Regione Emilia Romagna.

Tre i focus tematici del talk “Rafforzare la competitività e l’attrattività del sistema produttivo emiliano-romagnolo sui mercati esteri: fiere intermazionali, B2B, eventi e servizi digitali del network delle Camere di Commercio Italiane all’Estero: Agroalimentare, Food Processing Technolgies e Turismo di qualità; Innovazione, Tecnologie e Attrezzature nel settore manifatturiero avanzato; Automotive, Industria, Furniture & Design Sustainability.

I delegati esteri forniranno relazioni dettagliate e specifiche tecnico-operative sulle attività fieristiche e sui servizi di assistenza specialistica di percorsi strutturati per l’internazionalizzazione,