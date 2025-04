Evento Cesena Trail: oltre cento partecipanti alla scoperta della natura a Pasquetta

Oltre cento persone hanno partecipato all’evento organizzato da ‘Cesena Trail’ e Antonino Guadagnino il lunedì di Pasquetta con l’intento di valorizzare le bellezze della natura e del territorio praticando sport, non in maniera agonistica, ma col gusto di assaporare il momento, guardarsi intorno e scoprire luoghi magari già conosciuti, ma rivalutati con un’ottica diversa. Già da anni Guadagnino, noto podista amante in particolare del trail si dedica a questo genere di attività, organizzando appuntamenti che hanno in comune la voglia di muoversi in libertà lontano dal traffico. Per l’occasione erano stati ideati due percorsi (rispettivamente lunghi 14 o 9 chilometri) che hanno toccato sia il territorio cesenate che quello forlivese. La partenza è infatti avvenuta nella zona di Bertinoro, dal ristorante La Quercia (dove è stato poi anche possibile pranzare a prezzo convenzionato), dopo ci che i partecipanti si sono diretti tra i colli, costantemente immersi nella natura, tra sentieri e strade bianche correndo o camminando. Gli organizzatori avevano predisposto anche dei punti ristoro lungo il tracciato per fornire risorse ‘extra’ ai partecipanti. Le adesioni hanno come sempre visto protagonisti appassionati di ogni età e con qualsiasi tipo di preparazione, nel pieno rispetto dello spirito dell’evento.