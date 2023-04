Evento storico

di Elide Giordani

Trent’anni di studi puntigliosi e documentati come altri mai per scoprire qualcosa ancora sullo storico passaggio del Rubicone da parte di Cesare. E non è una scoperta di poco conto quella che Giancarlo Brighi illustrerà oggi alle 17, nell’aula magna della Malatestiana, regalando agli intervenuti il suo ultimo libro dal titolo emblematico, ’In quella notte’, ossia quel lasso di tempo tra il tramonto e l’alba del 10 gennaio del 49 a.C. in cui Cesare passa con le sue legioni il confine politico tra Gallia e Italia.

Alla presentazione ci saranno i presidenti dei consigli comunali di Cesena e Cervia (Nicoletta Dall’Ara e Gianni Grandu) che hanno promosso l’iniziativa, ad evidenziare ancora oggi l’esistenza di quel confine tra due territori interessati allo storico passaggio. Lungo l’asse tra Cesena e Cervia passava infatti la via Flaminia, la prima importante strada romana a ovest di Rimini, che fu la scorciatoia adottata da Cesare per recuperare tempo nella sua azione verso Roma.

Ma qual è la novità, tra le tante spiegate con passione negli anni da Brighi, che rende merito all’importanza dell’ultimo libro? "Cesare, in realtà - spiega l’ingegnere studioso di storia - di confini ne passò due, poiché così era strutturata l’area che distingueva Gallia e Italia, ossia quello tra Savio e Dismano che contraddistingueva il confine della Gallia e quello segnato dal Rubicone e il Pisciatello che correva fino a Bellaria e marcava il confine politico di Roma".

E che altro? "Dai miei ultimi studi emerge - continua - che Cesare non aveva programmato soltanto di andare fino a Rimini ma aveva anche disposto per poter tornare indenne verso la Gallia qualora le cose non fossero andate come previsto. Un ‘passaggio’ ben programmato da tempo, dunque, infatti aveva diviso la legione in due parti, una che lo seguiva oltre il Rubicone e l’altra che presidiava la zona del Savio che era la vera barriera contro le invasioni dal nord". L’area presidiata infatti, vera e propria trappola idraulica che Brighi ha lungamente studiato col confronto di studiosi internazionali della materia (tra cui la rivista scientifica Fibonacci Quarterlay dell’Università Santa Clara della California), avrebbe potuto essere allagata in breve tempo impantanando gli invasori. Lasciando a Cesena la parte restante della sua legione per impedire l’allagamento Cesare sarebbe potuto tornare in Gallia "con i piedi asciutti".

Elucubrazioni di un patito dello storico ’passaggio’? "Basta studiare attentamente la storia anche nei suoi minimi recessi - dice lo studioso cesenate - , e comprendere il territorio approfondendo elementi apparentemente insignificanti".