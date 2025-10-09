"Evolveremo ancora per adattarci al futuro"

Cosa differenzia l’uomo dagli altri animali? E cosa lo rende simile a insetti come le formiche? Tutto esaurito per l’esordio della nuova stagione di Villa Torlonia teatro di San Mauro Pascoli, che sabato sera ospita Roberto Mercadini. L’attore cesenate dalle 21 porta in scena in anteprima nazionale ‘Animali umani’. Prodotto da Sillaba, il monologo esplora in modo ironico e vertiginoso il secolare rapporto tra uomo e animali, con una serie di aneddoti che raccontano l’evoluzione negli anni della nostra società. Lo spettacolo è parte della rassegna Villa Torlonia teatro curata da Sillaba in collaborazione con l’amministrazione di San Mauro Pascoli.

Mercadini, come nasce lo spettacolo?

"È un monologo che condensa tutto ciò che ho appreso sull’uomo in questi anni. Il nucleo dello spettacolo nasce qualche anno fa, quando mi chiesero di fare un discorso sulla cooperazione. Alcuni insetti, come le api, si aiutano fra loro, mentre le scimmie no. Eppure, noi uomini, che deriviamo dalle scimmie, intessiamo grandi reti sociali. Da questo paradosso ho sviluppato il resto".

In che modo?

"Per esempio, il titolo Animali umani non indica solo la nostra fisiologia, come nel caso della scimmia nuda di Desmond Morris citata da Gabbani. Ma, anzi, studiare qualche animale all’apparenza molto diverso da noi, ci porta a comprendere meglio la stranissima condizione umana".

Ha scoperto qualche aneddoto particolare?

"Un animale che all’apparenza è difficile da associare all’uomo è l’Axolotl, una sorta di salamandra messicana, che però ha molti punti in comune con noi, come i cani, le formiche o le stesse scimmie. Sabato il pubblico capirà questa inedita e straniante descrizione dell’uomo che ho realizzato".

Secondo lei in che direzione sta andando l’uomo moderno?

"Ora come ora secondo me l’uomo si sta evolvendo più a livello intellettuale, che a livello biologico. I tempi dell’evoluzione sono molto lenti, in più non subiamo più la pressione dell’evoluzione naturale, della cosiddetta legge del più forte. La tecnologia, però, ha cambiato e sta cambiando il nostro modo di pensare in maniera drastica".

Come?

"Basti pensare alle reti sociali, dove ci si confronta con migliaia di persone virtuali, di cui non sappiamo nulla. E spesso siamo impreparati a certe reazioni tossiche, dato che ancora non sappiamo usare i social in modo sano. Sono convinto, però, che impareremo. Pensiamo alla raccolta differenziata: solo qualche anno fa ci sembrava stranissimo e impossibile dividere i rifiuti, mentre oggi ci sorprende il contrario. Oppure citiamo le sempre più stringenti leggi contro il fumo, quando una volta le auto erano dotate di accendi sigari".

Dunque, saranno le nuove tecnologie a cambiarci?

"Evolveremo per adattarci a ciò per cui ancora non siamo pronti. La plastica, per esempio, è uno strumento che ancora oggi non abbiamo capito al massimo delle sue possibilità. Elaborata da due premi Nobel, noi umani ancora oggi continuiamo a gettarla per strada o in mare. È chiaro che dovremo evolverci per adattarci al meglio".

La rivedremo in Rai prossimamente?

"La speranza è di tornare presto in televisione, ma quello è un mondo in cui si delinea tutto all’ultimo. A ridosso del prossimo 15 febbraio, però, pubblicherò il mio nuovo libro su Galileo, che in quel giorno festeggia il proprio compleanno. Non smetterò, ovviamente, di portare in giro i miei spettacoli".