Ex allievi del ‘Marconi’ riuniti nel 60° del diploma

Gli ex allievi dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Guglielmo Marconi di Forlì sezione meccanici si sono riuniti al Ristorante Al Cenacolo di Cesenatico nel sessantesimo anniversario del diploma. Il primo incontro conviviale tra i 36 ex allievi si svolse nel l 1993 a Ravenna per festeggiare i 30 anni del diploma, poi proseguito periodicamente a Ravenna, Faenza , Forlì e Cesena (luoghi di origine degli ex allievi). Significativa la partecipazione della signora Maria Riccobene (al centro della foto) partita da Gela ( Sicilia ) per rappresentare e ricordare suo marito Stelio Saviotti in questa giornata di festa.