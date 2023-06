Ex Asilo San Quirico, oggi incontro pubblico

di Gilberto Mosconi

Il futuro dell’ex asilo infantile ’San Quirico’ di Selvapiana di Bagno di Romagna ai raggi X. E così il sindaco, Marco Baccini, invita i cittadini a essere presenti al primo incontro in programma questa sera alle 20, nella sede della Pro Loco di Selvapiana. Un incontro pubblico con lo scopo di programmare, con metodo condiviso e partecipato, le funzioni che daranno nuova vita all’ex asilo infantile ’San Quirico’ a Selvapiana per trasformarlo in Centro civico con gestione flessibile degli spazi.

Un precedente incontro programmato in maggio, sempre con lo scopo di condividere insieme ai cittadini gli usi e le funzioni cui dedicare gli spazi dell’ex asilo, era stato annullato causa per l’alluvione.

Spiega Baccini: "E’ un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, Pro Loco Selvapiana e Asp Valle Savio, che si inserisce nell’ambito del progetto ’VariEtà al San Quirico’, vincitore primo in graduatoria del bando regionale di rigenerazione urbana per usi temporanei. Il contributo regionale di 100.000 euro va a sommarsi al finanziamento di altrettanti 100.000 euro messi a disposizione dal Comune ed Asp per un intervento complessivo di 200.000 euro. Negli interventi si inserisce anche il progetto di riqualificazione dell’area esterna all’ex asilo, che il Comune ha finanziato e realizzato con risorse proprie per rinnovare il giardino e dotarlo di nuovi arredi".

Parteciperanno l’assessora Claudia Mazzoli, la responsabile del settore Sviluppo e Assetto del territorio del Comune Roberta Biondi, il vicepresidente di Asp Alberto Gori.