"Ex autista a Bagno di Romagna: l'hobby gentile di Toni Ruggiero per i nonni della 'Spighi'"

Dopo una vita lavorativa al volante degli autobus del trasporto pubblico di Start Romagna, in servizio nel territorio forlivese-cesenate, Toni Ruggiero (foto), di Bagno di Romagna, da alcuni anni in pensione, già da un po’ concede varie ore del suo tempo per fare volontariato in vari settori, fra cui servizio di guida auto con ammalati per visite e cure mediche dall’Alto Savio a Cesena, Forlì, Meldola ed altre città, per consegna pasti a domicilio e per altri bisogni e necessità della comunità.

Tonino, moglie e due figli entrambi laureati in ingegneria, ha anche un’altra grande passione. Quella del canto, tanto che per più giorni la settimana, va da Bagno a S.Piero alla Casa residenziale per anziani ’Camilla Spighi’, per fare ascoltare agli oltre 30 ospiti di quella struttura comunale canzoni e brani musicali. Il suo repertorio canoro offre, in particolare, canzoni melodiche degli anni passati e ovviamente anche quelle del liscio romagnolo, che risveglia negli ospiti della ’Spighi’ anche tanti ricordi della loro giovinezza, quando andavano a ballare nei dancing e nelle balere d’Alto Savio, e della pianura e riviera romagnola.

Dice Ruggiero: "Per me stare qualche ora con gli ospiti della ’Camilla Spighi’ è un gran piacere, e ciò mi riempie di umanità e affetto. Sono molto contento di portare qualche ora di allegria e divertimento ai nostri nonnini e nonnine, che mi pare accolgano volentieri la mia presenza, ascoltando col sorriso canzoni e musica. Quando faccio ascoltare i brani musicali, alcune nonnine mi chiedono anche di fare un piccolo ballo con loro. Con gli applausi che mi regalano sempre, mi commuovo ogni volta fin nel profondo del cuore".

Gilberto Mosconi