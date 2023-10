Ex calciatori, ottomila euro per gli alluvionati

Duecento ex calciatori e appassionati sportivi ieri sono scesi in campo per la Romagna destinando alla popolazione cesenate colpita dall’alluvione un assegno di 8.150 euro. Alle amichevoli, giocate al campo di calcio di San Giorgio (via Montaletto, 31) e al polo sportivo di Ronta, hanno partecipato inoltre testimonial e ospiti d’onore come Antonio Aloisi, Giancarlo Oddi, Michele Sulfaro, Roberto Pruzzo, Franco De Falco e Carlton Meyers, leggenda del basket.

La mattinata è stata inaugurata dal sindaco Enzo Lattuca a cui l’Over 50 Football Club Cuneo, organizzatore dell’evento patrocinato dalla Regione Piemonte, ha consegnato la donazione da destinare alla ripartenza delle persone danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio. "Ringraziamo Alfio Baudino e l’Over 50 Football Club Cuneo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – per il bel gesto e per aver portato qui a Cesena centinaia di ex calciatori e di appassionati sportivi nel segno della solidarietà e della generosità. Nel corso di questi lunghi mesi di ripartenza non ci siamo mai sentiti soli. La macchina solidale venutasi a creare attorno alla Romagna e alla nostra città è veramente notevole e ancora oggi siamo raggiunti da ammirevoli dimostrazioni di vicinanza che contribuiscono alla ripartenza delle singole realtà danneggiate e delle famiglie colpite da frane e alluvioni".

Alla giornata sportiva hanno preso parte delegazioni del Borgorosso, Ascoli, Cuneo, Bernate, Genoa, Bologna, Vintage Bisceglie, Vigevano. "Da subito – commentano Alfio Baudino ed Ezio Dho, tra gli organizzatori – abbiamo deciso di fare qualcosa per la Romagna con lo scopo di essere vicini alla popolazione colpita. Lo sport rappresenta un elemento di unione, di dialogo e di fratellanza. Per questa ragione abbiamo organizzato questa giornata nei centri sportivi di Cesena creando un’occasione di divertimento. A questo proposito, ringraziamo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Mondovì Luca Robaldo che hanno reso possibile questa manifestazione solidale".