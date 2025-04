Ex colonia Bonomelli, c’è l’accordo operativo

Passa attraverso gli accordi operativi fra pubblico e privato, la rivalutazione dei grandi e strategici edifici presenti in centro nella zona Levante della città. È stato approvato l’accordo operativo dell’ex colonia Bonomelli. L’area compresa fra viale Carducci, viale Milano e viale dei Mille, ha una superficie 4.180 metri quadrati, sulla quale sorgono un villino liberty su via dei Mille, il fabbricato dell’ex colonia ed un villino aggregato alla colonia, fronte viale Carducci. Il progetto della famiglia Zaccheroni prevede la demolizione dell’ex colonia, il recupero dei villini di valore storico, i quali possono ospitare fino a un massimo di 5 appartamenti attraverso un restauro conservativo, di cui 2 sulla villa in viale Carducci e 3 su fronte viale dei Mille. La nuova costruzione consiste in 4 palazzine di tre piani per un totale di 28 appartamenti, con un unico piano interrato destinato a parcheggi.

Il beneficio per il Comune è di 1,6 milioni di opere pubbliche suddivise tra il rifacimento del tratto di viale dei Mille compreso tra viale Trento e via Milano, il marciapiede di un tratto di viale Carducci e la rigenerazione di piazza Marconi che in futuro diventerà piazza Marco Pantani e vedrà un progetto ispirato alla sua valorizzazione. Sempre in ambito di accordi operativi i privati hanno presentato nelle settimane scorse una proposta per l’Hotel Pino in via Anita Garibaldi, che consiste nella demolizione dell’hotel e nella ricostruzione con un’importante riduzione volumetrica per la realizzazione di una nuova villa e per la ristrutturazione del villino esistente. Nella proposta di accordo sono previsti 500mila euro di oneri per la riqualificazione completa di via Leonardo da Vinci che vedrà il rifacimento di strada, marciapiedi e di una nuova ciclabile che collegherà il porto canale a viale Roma.

Fra gli altri interventi c’è il palazzo dell’ex Coop in viale Roma, che sarà trasformato in attività commerciali al pian terreno e appartamenti ai piani superiori. L’accordo operativo sinora più consistente è stato fra il Comune e l’Accademia Acrobatica, che ha acquistato in via Pian del Carpine le colonie Perazzolo e Sadelmi, per demolirle e cedere al Comune 10mila metri quadrati del valore di 900mila euro, dove saranno realizzati un’area verde e 140 parcheggi. Il Comune incasserà anche 150mila euro tra oneri e monetizzazioni. In cambio l’Accademia acrobatica trasferirà i volumi delle due colonie per costruire un palazzetto dello sport e avrà a mare della superficie un lotto di 1.000 metri quadrati per realizzare un circolo sportivo, uffici o un centro direzionale. Sancito anche l’accordo con la famiglia Batani, che consentirà al Comune di estendere i Giardini al mare e di realizzare un parcheggio.

Giacomo Mascellani