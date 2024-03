Ex colonia Bonomelli: "Poteva essere usata per aiutare il turismo"

All’opposizione di centro destra non piace l’accordo presentato in consiglio comunale per l’ex colonia Bonomelli in viale Carducci. Sulla questione interviene il capogruppo Fabio Bandieri della lista Buda: "Nel corpo centrale dell’ex colonia di viale Carducci la società di Alberto Zaccheroni costruirà 28 appartamenti. Si tratta di un cambio di destinazione d’uso discutibile, perchè sarebbe stato meglio destinare almeno una parte di quei volumi per il ricettivo turistico. Pur apprezzando l’intervento sui villini storici, sui marciapiedi pubblici attorno all’area e il contributo della proprietà al restyling di piazza Marconi, ci sono perplessità sui 28 appartamenti che verranno ricavati nel corpo centrale".

"La nostra città vive di turismo – continua – e proprio per questo uno dei compiti dell’amministrazione è quello di creare condizioni favorevoli allo sviluppo turistico di Cesenatico, che passa anche attraverso le riqualificazioni delle attività ricettive alberghiere. Tutto il contrario degli appartamenti che, al di là della legittima soddisfazione di chi li acquista, non producono ricchezza". "Siamo favorevoli agli accordi operativi tra pubblico e privato – aggiunge – ma solo quando questi consentono al privato di godere del guadagno generato dall’intervento ma, nel contempo, lascino alla città un plus sul fronte dello sviluppo turistico".

"Almeno una parte dei 4mila metri quadrati disponibili avrebbero potuto essere destinati a nuove attività ricettive, invece si costruiscono appartamenti, di fatto, già venduti ancor prima di essere realizzati. Invitiamo l’amministrazione a riprendere il dialogo con la proprietà al fine di convertire, almeno una parte di volumi, in commerciale".

g.m.