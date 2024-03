Ex colonia Prealpi: "Qui nasceranno le case popolari"

Cesenatico celebra in grande la giornata del 21 marzo dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle mafie, in un luogo simbolo della legalità e del riscatto sociale. Il Comune e l’associazione Libera presenteranno il progetto di riqualificazione dell’ex colonia Prealpi, un immobile sequestrato dallo Stato ad una organizzazione vicina alla Banda della Magliana e poi trasferito alla regione Emilia-Romagna e dalla regione al Comune. In questo edificio stanno terminando i lavori per la costruzione di 18 nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Una struttura nelle mani della criminalità organizzata, diventa così un esempio virtuoso di legalità e rigenerazione.

All’iniziativa che si terrà giovedì hanno già aderito le classi quarte e quinte della scuola elementare di Villamarina, la classe 3M della scuola media Dante Arfelli e la classe 5 BLSA del Liceo Enzo Ferrari. Durante la cerimonia verranno letti ad alta voce i nomi di tutte le vittime innocenti di mafia a partire dal 1906 fino ad oggi. Interverranno il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore Emanuela Pedulli, Marisa Zani di Libera, gli studenti e i cittadini che si raduneranno spontaneamente.

I lavori all’ex colonia Prealpi termineranno in luglio; sono stati appaltati alla ditta Edil KL di Bellaria per quanto riguarda la parte edile e alla Tecnoeletra di Occhiobello per gli impianti. Si tratta del più importante intervento di edilizia residenziale degli ultimi vent’anni ed i 18 alloggi sono suddivisi fra 4 monolocali, 6 bilocali, 4 trilocali e 4 quadrilocali. Tutti gli alloggi sono stati progettati per essere fruibili anche a persone con fragilità fisiche e psicologiche cognitive. Il progetto si completa con la sistemazione dell’area esterna che garantirà spazi condominiali chiusi (posti auto, isole ecologiche e giardini), e spazi di interazione e aggregazione sociale aperti verso l’esterno al fine di perseguire l’inclusività a livello urbano.

Sarà anche valorizzata la mobilità dolce con soluzioni che premiano la pedonalità e la ciclabilità rispetto alle auto. Il sindaco Gozzoli è entusiasta: "Siamo in un luogo simbolico per tutta la comunità, un presidio vero di legalità che diventerà presto anche un luogo di edilizia residenziale pubblica per rispondere e importanti esigenze del territorio". L’assessore Pedulli sottolinea come l’iniziativa del 21 marzo unisca legalità, cultura, cura del territorio e anche l’aspetto sociale.

"Siamo molto felici di essere qui oggi in una giornata così importante, in un luogo che speriamo diventi un simbolo e un presidio di legalità per tutta Cesenatico e non solo – dice Zani –. Vogliamo che questa iniziativa sia l’inizio di un percorso e non un punto di arrivo".

Giacomo Mascellani