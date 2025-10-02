Ex colonia Veronese, ok al nuovo accordo

Il consiglio comunale ha approvato la rimodulazione dell’accordo di programma pubblico e privato per il recupero dell’ex colonia Veronese, dove nel 2013 venne ricavato il Grand Hotel Da Vinci. Il progetto è passato con 8 voti favorevoli della maggioranza Pd-Cesenatico Civica e 6 astensioni della minoranza FdI-Lista Buda-Lega, quindi non ci sono stati voti contrari. Si tratta del secondo passaggio in consiglio, dopo che lo scorso 31 marzo era stato approvato uno schema di accordo procedimentale in cui si fissavano gli impegni tra Comune e privati. L’Amministrazione ha poi convocato la conferenza preliminare coinvolgendo Provincia e Regione, allo scopo di individuare un iter condiviso per gestire una complessa vicenda urbanistica ed edilizia.

Ora, in attesa del decreto di approvazione della provincia di Forlì-Cesena, lunedì scorso la giunta regionale ha approvato l’iter autorizzando di fatto la procedura del Comune. La rimodulazione arriva dunque al termine del suo percorso dopo un lavoro che ha coinvolto in prima battuta Comune e privati, che ora ha registrato il disco verde anche di Provincia a Regione che sottoscrissero l’accordo nel 2004, inerente la trasformazione della colonia in hotel, il recupero dei villini e la realizzazione di un parcheggio fronte mare di 3.700 metri quadrati. Con la nuova rimodulazione, Comune e privati concordano un nuovo assetto delle opere pubbliche e una diversa dislocazione delle superfici private originariamente approvate pari a circa 7.600 metri quadrati. La novità più interessante è che saranno completati i Giardini al Mare da via Montegrappa fino al porto canale, con la realizzazione di una nuova area di parcheggio in via del Tennis, oltre alla riqualificazione del parcheggio di 2.600 metri quadrati di fronte all’hotel Eritrea.

Sarà rinnovata un’area strategica della città con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro da parte della famiglia Batani, che controlla la società Hotel Palace firmataria dell’accordo. Non sarà realizzata un’altra sala convegni e la società utilizzerà la superficie per ampliare l’hotel e realizzare dei servizi nei villini, mantenendo invariate le superfici.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha sottolineato l’importanza del nuovo accordo fra pubblico e privato: "Ora possiamo avanzare in questo percorso importante per Cesenatico, in cui l’interesse pubblico della collettività è sempre stato al primo posto; e contestualmente il nuovo assetto dell’accordo permetterà di rafforzare e salvaguardare il Grand Hotel da Vinci, uno degli alberghi più prestigiosi della Romagna. Andiamo avanti a lavorare con i nostri tecnici e grazie a questa rimodulazione potremo completare i Giardini al Mare insieme ai privati, dando una nuova luce a uno scorcio della città".

Giacomo Mascellani