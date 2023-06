Cesena, appartamenti vista mare in tre ex colonie: ecco dove

Cesena, 20 giugno 2023 – Sul lungomare decolla il progetto della società della famiglia Bastone, per la trasformazione di tre vecchie colonie abbandonate in moderni appartamenti sul mare. In questi giorni i lavori sono concentrati nell’ex colonia San Vigilio all’altezza del Liceo scientifico ’Enzo Ferrari’.

È un edificio strategico, sul mare e contestualmente con una bella vista anche a monte, essendoci il Parco di Levante e sullo sfondo le colline romagnole. Qui sono previsti 35 appartamenti che vanno dal monolocale alla soluzione con due camere da letto e due bagni. L’intervento è seguito direttamente da Bruno Bastone e dal figlio Leonardo.

Per realizzare gli alloggi sono state adottate soluzioni architettoniche uniche e all’avanguardia: ogni appartamento è indipendente, nel senso che le pareti esterne non aderiscono a quelle delle altre unità abitative. Questo inevitabilmente aumenta i costi di realizzazione, tuttavia consente di avere il massimo della privacy e di poter godere della vista mare in quasi tutte le case. I materiali scelti per i solai e le pareti garantiscono la massima resistenza, un’alta insonorizzazione ed elevati coefficienti termici per resistere sia al caldo che al freddo. Ciò che rende unica questa palazzina sul mare, sono i terrazzi enormi, progettati per essere vissuti tutto l’anno e che diventano di fatto dei grandi salotti aggiuntivi, da vivere all’aria aperta in primavera e d’estate e da vivere riparati dal cristallo d’inverno, perché del resto il mare e il verde sono sempre molto belli da vedere.

La copertura dei grandi terrazzi con il cristallo consente di creare delle vere serre bioclimatiche, in grado di catturare il sole anche d’inverno e portare il caldo all’interno. Sul tetto dell’edificio ci saranno pannelli fotovoltaici e una imponente pompa di calore consentirà di poter riscaldare gli ambienti con poca energia, attraverso un sistema a pavimento. È un progetto dunque anche ecologico ed economico, dove niente è lasciato al caso, per rendere godibili al massimo questi appartamenti.

La San Vigilio è la prima delle tre colonie che Bruno e Leonardo Bastone trasformeranno in appartamenti sul lungomare nella zona fra Cesenatico centro Boschetto e l’inizio di Valverde. Gli altri due edifici interessati sono l’ex colonia Gioiosa dove sono previsti 42 appartamenti e l’ex colonia Cif (Centro femminile italiano), la più grande e con l’inconfondibile stile architettonico di un secolo fa, dove di appartamenti ne sono previsti 52. La società ha sostituito la Fincarducci nell’accordo pubblico e privato in base al quale al Comune di Cesenatico andrà l’area ex Nuit.