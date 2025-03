Ex macello, uno spazio ‘rinato’: "Senza cancellare la storia"

Capita di incontrare su strade e autostrade camion stipati di vitelli, mucche, maiali: ne cogliamo l’orrore presto in atto nel rapido sguardo che gettiamo attraverso le barriere che li imprigionano, prima di girare di scatto la testa dall’altra parte, perché non ce la facciamo proprio ad osservarli ancora. Da qualche parte stanno andando, senza dircelo, già lo sappiamo. Era questa la sorte per 500 animali al mese, fino al 1987, anche nell’ex macello di Cesen. In particolare, si trattava per lo più di suini, mentre durante le festività pasquali o natalizie aumentava il numero di agnelli. Fa una certa impressione pensare che i macelli sono luoghi dove tuttora è vietato entrare. Addirittura, in alcuni stati americani, è proibito registrare i rumori e i suoni, se così è possibile chiamare le grida degli animali a un passo dalla morte. E furono proprio i rumori insopportabili per i residenti uno dei motivi della chiusura del macello di Cesena, assieme alle condizioni precarie in cui versava l’edificio e le normative stringenti in materia di igiene.

"Da 16 anni l’ex macello pubblico è stato restaurato e adibito a nuove funzioni. Pensato per i giovani e la loro partecipazione culturale, sociale, ospita al suo interno una sala convegni, sale studio; sul retro, alcune residenze destinate agli studenti universitari", introduce Giulia Favaretto, ricercatrice di restauro architettonico. Resta invece da rivitalizzare l’ampio piazzale: da alcuni anni, per una serie di vicissitudini, ha chiuso il bar, un tempo attivo in eventi, cineforum, concerti e feste studentesche. A partire dai calcinacci di un passato terrificante, ogni luogo può avere una seconda chance. Ci appare come un macrocontenitore del tempo che fu carico di segni e memorie, ma rappresenta anche un emblema del nostro presente, in virtù della relazione che con esso stabiliamo. "Un tempo l’involucro di un edificio era considerato come parte integrante del suo scopo e veniva progettato appositamente per esso. I macelli avevano un carattere distintivo; questa unicità va conservata anche nel momento in cui subentra il cambiamento.

Le architetture (dunque anche i macelli) nascono con un preciso significato, in relazione al contesto nel quale sono state create. Questo non significa che debba essere dimenticato, anzi uno dei compiti del progetto di restauro è anche quello di preservare la memoria e, al contempo, aggiungere nuovi significati al patrimonio esistente, appartenenti alla contemporaneità in cui ci troviamo" - sono le parole di Giulia Favaretto. Come è stato possibile restaurare per rigenerare, umanizzandolo, il luogo? Senza tralasciare il rispetto dei tratti distintivi e dei segni del passato. "Sono stati riprodotti gli stessi pavimenti di cemento. Le travi di legno, le pietre della facciata a vista e il ciottolato sono originali. È stata ridipinta la vecchia zoccolatura rosso intenso che nascondeva gli schizzi di sangue della stanza del mattatoio. Le scritte sulle palazzine laterali sono state lasciate come erano state pensate nel 1891, al momento dell’apertura del macello. Ora gli studenti sono alloggiati nelle stanze Ovini, Lanuti, o nella Tripperia. Qui si propone con forza il tema della stratificazione di materia e di significato, e quello dell’addizione che contraddistingue la disciplina del restauro. Marco Dezzi Bardeschi, un architetto che rappresenta un importante punto di riferimento per la conservazione e il restauro, diceva: "Io non tolgo, semmai aggiungo". Ecco, questo dovrebbe essere lo spirito, sia nei confronti della materia esistente, sia nei confronti dei significati che quella materia veicola". In altri ex macelli nazionali si è optato per rimuovere le mura, favorendo connessioni urbane e fusione con le zone cittadine limitrofe. "L’ex macello di Cesena è caratterizzato da un alto muro perimetrale che impedisce la permeabilità - sia visiva che fisica - verso l’interno dell’area, con un cancello all’ingresso che attesta la proprietà privata. In linea teorica è importante sottolineare come la qualità dello spazio pubblico si misuri soprattutto grazie alla sua capacità di essere inclusivo, aperto e utilizzabile dai cittadini".