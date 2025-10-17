Ex ristorante ‘I Gessi’. Quinta asta a vuoto

L’amministrazione comunale di Cesena non riesce a liberarsi dell’ex ristorante ‘I Gessi’ di via Del Monte 1534, ai piedi dell’Abbazia benedettina con la Madonna venerata dai cesenati. Nei giorni scorsi l’edificio, ormai ridotto a un rudere, è andato all’asta per la quinta volta e non ha trovato alcun acquirente che abbia messo sul piatto la cifra richiesta, 509.840 euro. Il problema è proprio nel prezzo, che gli operatori del settore immobiliare giudicano eccessivo. "La posizione è bellissima, affacciata sulla città e la pianura verso il mare - ci ha detto un mediatore di immobili - ma non è ben chiaro cosa si possa fare, se sia possibile ampliarlo, suddividerlo in più unita residenziali, arricchirlo con una piscina, proteggerlo da sguardi indiscreti con una cortina di alberi alti. Così com’è non vale più di 200-250 mila euro, una cifra troppo lontana da quella richiesta dal Comune. La questione sarebbe diversa se ci fosse ancora la veranda che fu abbattuta nel 2009 perché era abusiva. A proposito, di quasi tutte le oltre sessanta verande abusive perché autorizzate in via temporanea, se ben ricordo è stata demolita solo quella dei Gessi, di proprietà comunale. Chissà perché?".

Il primo tentativo di vendita all’asta dei Gessi risale a più di due anni fa, al prezzo base di 640.000 euro, poi ce ne furono due a 637.000 euro e infine nel febbraio scorso a 509.840 euro, lo stesso di quest’ultimo tentativo andato a vuoto. Nella stessa tornata d’asta il Comune proponeva altri dieci immobili, alcuni dei quali hanno trovato un compratore. Il fabbricato ‘Burlia’ di Bagnile stato acquistato a 58.000 euro, 400 euro in più del prezzo base; il fabbricato ‘Diegaro 4’ che si trova in via Emilia Ponente 4354 è stato aggiudicato a 170.200 euro, 9.400 euro più del prezzo base; una parte del podere ‘Marano 5’ di via San Tomaso è stata venduta a 163.500 euro, 1.500 euro più del prezzo base; il podere ‘Malanotte’ di Calisese è stato aggiudicato a 85.000 euro, in aumento di 28.000 euro sul prezzo base; il terreno agricolo di superficie inferiore a un ettaro in località Formignano è stato venduto a 8.000 euro a fronte di un prezzo base di 2.980 euro; l’ex serbatoio dell’acquedotto di via Falconara a Ponte Abbadesse è stato aggiudicato a 33.812 euro, 4.814 euro più del prezzo base. In totale, quindi, il Comune dovrebbe incassare 518.512 euro; l’uso del condizionale è d’obbligo poiché il dirigente comunale Andrea Lucchi, in veste di presidente dell’asta, ha ammesso alcune offerte con riserva perché mancavano alcuni documenti. Non hanno, invece, trovato acquirenti (oltre ai Gessi) l’ex circolo di Ruffio, il podere Villalta 1 di Cesenatico, il podere Villa Silvia e un’altra area agricola a Formignano che saranno riproposte all’asta, probabilmente a prezzo ribassato, nei prossimi mesi.