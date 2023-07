"Ex Roverella, i lavori non penalizzino le attività commerciali"

La rigenerazione del palazzo Roverella nel cuore del centro di Cesena, che prevede appartamenti sociali per nuclei fragili, servizi culturali, ristorazione e spazi polifunzionali deve raccordarsi e armonizzarsi con la funzione commerciale che caratterizza il centro storico dove il nuovo spazio rigenerato si colloca, per impedire che si tratti di un corpo staccato dal contesto.

Si tratta d’un contenitore identitario, uno spazio di grandi dimensioni nel cuore del centro che beneficerà dei fondi del Pnrr per oltre 12 milioni. La scelta progettuale imperniata sull’abitare sociale ha destato qualche perplessità non per la nobile funzione individuata ma per il fatto che nel centro storico le funzioni principali da potenziare sono quelle commerciali e culturale e non precipuamente quella residenziale, ma Confcommercio valuta con apertura la rigenerazione ugualmente, tuttavia chiede che si studino tutte le strade praticabili per collegare lo spazio alle attività commerciali che sono la principale attrattiva anche dell’area di centro adiacente al palazzo. Positivo è che nella piazza Aguselli vengano mantenuti gli stessi posti per la sosta nell’intervento di abbellimento e di parziale messa a verde. Via Strinati su cui l’ingresso attuale di palazzo Roverella insiste è una delle strade di maggio passaggio commerciale grazie anche alla vicinanza dell’area di sosta e non andrà penalizzata durante i lavori, pertanto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti non solo sul passaggio veicolare ma anche sulla sosta aggiuntiva in sostituzione delle piazzole che verranno eventualmente tolte durante i lavori che sono stati annunciati al via per settembre.

L’auspicio di Confcommercio è che futuri progetti di rigenerazione che vedranno protagonista il pubblico si orientino anche su interventi che privilegino la funzione commerciale, potenziandola e innovandola. Confcommercio auspica inoltre la convocazione in autunno di Stati generali del centro storico per rilanciare il confronto sulle funzioni su cui puntare per il rilancio del cuore urbano e in particolare su quali interventi attuare per consolidare quelle principali, quella commerciale e quella culturale.

Augusto Patrignani

presidente Confcommercio cesenate