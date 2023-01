Ex Scardavi, parte ’Riallacciamoci’ per decidere quali eventi ospitare

È in corso a San Mauro Pascoli il recupero strutturale dell’ex calzaturificio Scardavi, l’immobile, ora in disuso, che affaccia su piazza Berlinguer e che per tanti anni ha ospitato una delle tante realtà calzaturiere del territorio. Parte anche il progetto partecipato ’Riallacciamoci’, un percorso che l’Amministrazione comunale intende condividere con la cittadinanza per individuare le attività e gli eventi che potranno essere ospitati nel nuovo spazio (nella foto) che sarà riconsegnato alla comunità. Il primo incontro previsto da ’Riallacciamoci’ è in programma sabato 28 gennaio alle 9.30 negli spazi della Biblioteca comunale. Spiega il sindaco Luciana Garbuglia: "Si tratta di un progetto ambizioso di rigenerazione di uno spazio che il Comune ha voluto acquistare e che intendiamo restituire alla fruizione della comunità con un uso culturale e sociale. Per fare questo abbiamo bisogno di coinvolgere tutte le associazioni e i cittadini interessati al futuro di uno spazio che potrà rispondere alle esigenze di socialità del nostro territorio".

Il progetto di recupero è stato candidato al bando regionale per la rigenerazione urbana: un intervento che prevede un costo di 765.900 euro a cui il Comune partecipa con 225mila euro. Continua la sindaca: "Intendiamo accompagnare un percorso partecipato che coinvolga attori fondamentali della nostra comunità in ambito di promozione sociale. Il percorso partecipato affiancherà il recupero strutturale dell’immobile e quindi sarà parallelo all’andamento dei lavori di rigenerazione dello spazio, per cui si prevede la conclusione per il mese di ottobre 2023".

Ermanno Pasolini