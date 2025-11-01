Ex scuola Pascoli, un luogo che rinasce

A Sogliano, l’ex scuola Giovanni Pascoli ogni giorno ospita attività, incontri e servizi che coinvolgono fasce di popolazione e interessi diversi. Un esito reso possibile anche grazie al percorso partecipativo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna Concentro+, che ha orientato lo spazio verso funzioni educative di formazione e ispirazione, in continuità con la sua vocazione originaria.

Oggi alla ex Pascoli nella palestra e negli spazi al piano terra si svolgono corsi sportivi e attività motorie promossi dalla Polisportiva Soglianese, dalla ginnastica posturale alla danza, fino alle arti marziali per i più giovani, cui si affiancano iniziative rivolte alla tutela della salute pubblica, come gli incontri dell’Ausl Romagna dedicati alla prevenzione delle cadute negli anziani.

La ’La Tavolozza di Iride’ conduce un laboratorio, sostenuto dall’Unione Rubicone e Mare con fondi regionali per le politiche giovanili. È giunto invece alla terza edizione il corso di italiano per donne straniere, che favorisce integrazione e autonomia linguistica. Completano il quadro le attività di promozione dell’invecchiamento attivo quali il corso di memoria.

Al primo piano ci sono le sedi di tre associazioni storiche del territorio, Federcaccia, Associazione Fotografica Soglianese e Astrofili Soglianesi Vega. Dice Tania Bocchini sindaca di Sogliano: "Sono stata orgogliosa di presentare a Marzabotto, davanti ai Comuni beneficiari del Bando Rigenerazione Urbana 2025, gli esiti di un lavoro partito fin dall’inizio del mandato. La storia della ex Pascoli continua a evolvere insieme alla comunità che l’ha ripensata e resa nuovamente sua".