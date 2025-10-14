Ex scuole date alle associazioni

Continua a crescere la rete cittadina ‘Spazio Comune’ promossa dall’amministrazione comunale di Cesena per valorizzare immobili pubblici poco utilizzati, rigenerarli e restituirli alla comunità.

Oggi si arricchisce di tre nuovi edifici comunali attualmente inutilizzati, un tempo sedi scolastiche: si tratta delle ex scuole di Ruffio (via Provinciale 123, civici 1249–1265), San Vittore (via San Vittore 1410) e Tessello (via Tessello, civici 6579–6675).

Gli immobili, entrati ufficialmente nel progetto, sono stati concessi in uso attraverso procedure a evidenza pubblica ad enti del terzo settore, associazioni culturali, sportive e sociali, per la realizzazione di attività di interesse generale coerenti con le finalità del progetto.

Nel dettaglio, Ruffio è stato assegnato al Gruppo Micologico e Botanico Valle del Savio (in raggruppamento), San Vittore sarà gestito dalla Polisportiva San Vittore (in raggruppamento), e Tessello è stato affidato all’associazione Marbreblond, con progetto in forma singola.

"Con ‘Spazio Comune’ – commenta l’assessore alla partecipazione e ai quartieri Lorenzo Plumari – vogliamo mettere al centro le persone, le associazioni e il territorio. L’obiettivo è di rafforzare i legami comunitari e favorire la socialità e la cultura, rigenerando edifici comuni che, pur essendo stati, in passato, centrali per la vita della comunità, oggi risultano sottoutilizzati o in disuso".