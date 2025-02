Ex Ss Tiberina 3Bis, appaltato il primo stralcio d’intervento

Finalmente, dopo oltre 25 anni dalla sua chiusura per impraticabilità, il tratto Valsavignone di Pieve S. Stefano (AR) - Canili di Verghereto (FC), della vecchia ex strada statale Tiberina 3Bis, ha visto l’aggiudicazione di un primo stralcio di lavori. Il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, che anche il mese scorso si era messo in contatto col primo cittadino di Pieve S.Stefano, Claudio Marcelli, aveva poi riferito della ormai prossima conclusione dell’iter della gara d’appalto per il primo stralcio. E così è stato. Infatti, nei giorni scorsi, è stata aggiudicata la gara per i lavori in un primo tratto di qualche chilometro in terra toscana, da Valsavignone verso nord. La ditta aggiudicataria della gara (hanno partecipato 135 imprese) è la Cogife srl di Umbertide (PG).

Presumibilmente ci vorrà qualche mese prima dell’inizio dei lavori. Ma dopo tanto tempo, questa incredibile situazione viaria si è, in parte, sbloccata. Ora la speranza è che, dopo questo primo stralcio, per 5 milioni di euro, finanziati dal Ministero, l’iter tecnico-amministrativo si instradi anche verso l’altro stralcio, per poter così andare a completare i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della percorribilità dell’intero tratto Valsavignone-Canili, di circa 5 chilometri, di cui meno di uno in terra cesenate.

Il tratto di vecchia ex SS Tiberina 3Bis Valsavignone-Canili riveste vitale importanza, essendo in quel punto l’unica strada alternativa alla E45, quando quest’ultima rimane chiusa. E la vicenda della chiusura del viadotto Puleto in E45, chiusura che nel 2019 spezzò l’Italia in due, dovrebbe insegnare qualcosa. Anzi molto di più.

