Ex Zuccherificio e Ippodromo: "Opere idrauliche a settembre"

Innalzare il livello di sicurezza idraulica della città e delle zone più vicine al fiume Savio nel corso dell’alluvione di maggio inondate dall’acqua causando il sovraccarico della rete fognaria e allagamenti considerevoli. Nel comparto dell’ex Zuccherificio e in zona Ippodromo, a partire dal Ponte Vecchio, le opere idrauliche di messa in sicurezza saranno avviate a settembre. Si tratta di un progetto del valore complessivo di 2,5 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale e destinati alla messa in sicurezza del territorio.

"La progettazione di questi interventi di messa in sicurezza idraulica dei territori più vicini all’asta del fiume Savio – commenta il sindaco Enzo Lattuca – si inserisce in un più ampio piano di intervento Gli interventi interesseranno il comparto dell’ex Zuccherificio (le vie Machiavelli e Quasimodo) programmati con lo scopo di risolvere le problematiche emerse attraverso l’adeguamento delle sezioni fognarie che scaricano nel fiume, il canale dei Mulini, che scorre all’incrocio tra le vie Mulini, Machiavelli ed Emilia, lo scarico della Secante, che sarà reso indipendente rispetto alla rete fognaria in modo da non appesantirla nelle situazioni di criticità, e la messa in sicurezza di tutte le uscite a fiume, al momento non dotate di valvole. Nell’ambito dello stesso piano di intervento si interverrà anche lungo il ramo fognario di via Cesare Battisti con l’installazione di una valvola di non ritorno, dispositivo attraverso il quale evitare il ritorno delle acque dalle reti fognarie, e la correzione di collassi puntuali della rete stessa".

Il progetto inoltre prevede interventi nella zona del Ponte Vecchio, fino all’Ippodromo, in relazione alle fogne miste. "In questo specifico caso – prosegue il sindaco – si procederà con interventi puntuali di ripristino tesi a correggere gli aspetti di portata idraulica per rendere efficiente la portata meteorica delle fogne miste".

Ulteriori interventi riguarderanno il sottopasso di via Machiavelli, dove sarà posizionato un gruppo elettrogeno alimentato ad idrogeno che garantirà il funzionamento della pompa anche in situazioni di rischio, e l’idrovora di via Giarabub, all’angolo con via Riccione, dove – in estate – saranno installati sistemi di telecontrollo delle due pompe elettriche che rilevano lo stato di esercizio, il funzionamento ed eventuali messaggi di avaria, e trasmettono alla stazione di controllo i datI.