Expo 2025, Alberto Bassi miglior chef e pasticcere

Doppia vittoria come migliore chef e migliore pasticcere per Alberto Bassi con maccheroncini ai gamberetti e torta ai lamponi e al cioccolato bianco, salito sul podio dell’Expo 2025 promosso dalla Consulta del Quartiere Rio Salto Castelvecchio di Savignano. Per la categoria chef di quartiere secondo posto per Gabriella Lorenzini con Alette di pollo alla paprica e al terzo Manuela Antonioli con Nidi di rondine. Miglior pasticciere seconda la giovane argentina Helena Austin Sosa con Biscotti argentini con dulche de lache, terza Chiara Avarello con la torta alla ricotta. Ha detto Assunta Ciaravolo presidente della Consulta di quartiere: "La serata come sempre è ben riuscita. In tanti erano presenti grazie anche alla temperatura gradevole. L’Expo riscuote tanto successo e così quest’anno giunti alla nona edizione. A mio parere è in questi momenti che si vede la bellezza dei residenti del quartiere felici di condividere momenti per stare insieme. La gara ha ’sconfinato’. Tra gli iscritti c’erano persone residenti in altri Comuni e addirittura oltreoceano perché è salita sul podio anche una ragazza argentina ospite in una famiglia a Savignano per un progetto interculturale. Ringrazio l’amministrazione comunale, sempre presente a questo appuntamento e i membri della giuria per la loro disponibilità oltre al parroco don Davide Pedrosi che ci ha accolto al parco Nenni dopo la celebrazione della messa per la festa della natività di Maria, cui è intitolata la chiesa di Castelvecchio". In giuria il sindaco Nicola Dellapasqua, l’assessora alla Cultura Roberta Armuzzi, la presidente Assunta Ciaravolo, lo chef Fabio Acciarri, titolare dell’hotel Eritrea, Roberto Pesaresi titolare della gelateria Sweeline e Natascia Soldati, concorrente di Bake off.

e. p.