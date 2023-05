Expo Doha, progetto made in Cesena "Polistirolo e colture idroponiche per mettersi al riparo dal caldo"

di Luca Ravaglia

Mani cesenati firmeranno il biglietto da visita del Made in Italy all’Expo di Doha al via a partire da questo autunno. Le mani sono quelle dello studio associato Barbieri che si è aggiudicato la progettazione del padiglione italiano in Qatar. Lorenzo Tappi, lei è uno dei referenti del progetto che ha presentato in anteprima nell’ambito di Macfrut, la fiera dell’ortofrutta attualmente in corso a Rimini.

Come è arrivata questa opportunità?

"Proprio nell’ambito di Macfrut e in particolare di un rodato rapporto di collaborazione col suo presidente Renzo Piraccini. Abbiamo spesso lavorato per conto di Cesena Fiera e questo ci ha permesso di avere la possibilità di cogliere al volo un’occasione irripetibile".

In che modo?

"Piraccini era stato contattato dall’Ice, l’Istituto del Commercio Estero, che stava organizzando con tempi estremamente rapidi la partecipazione del nostro Paese all’Expo. Si è andati in questa direzione prima di tutto perché il tema sarà prettamente legato al mono dell’ortofrutta, settore nel quale Piraccini gioca in casa sia in termini di competenze che di esperienze, anche logistiche e operative, come dimostra ampiamente anche il successo di Macfrut. Dunque lui si è messo immediatamente al lavoro e allo stesso tempo ci ha lanciato l’idea di progettare la struttura".

Una sfida non semplice.

"Affatto, tanto più che in un contesto del genere non avevamo mai operato. Abbiamo accettato di slancio, dopo di che, messo giù il telefono ci siamo guardati in faccia domandoci da dove cominciare…".

Dunque?

"Avevamo una settimana di tempo per presentare il progetto preliminare. Ci siamo prima documentati sul contesto e sul settore, poi abbiamo cominciato a buttare giù idee. Che per fortuna sono piaciute".

Come sarà il nostro padiglione?

"Non enorme: la superfice è di circa 700 metri quadrati, il 20% dei quali al coperto, dove ci sarà il cuore della struttura. Ma proprio in questo contesto diventa essenziale ottimizzare la parte esterna, tenendo conto del fatto che in Qatar il rischio pioggia non c’è, ma il tema del gran caldo deve essere affrontato e gestito al meglio".

Come?

"Abbiamo pensato di utilizzare cassette di polistirolo strutturale che possono consentire la coltivazione idroponica (fuori dal suolo, ndr) e in verticale, fornendo così il doppio vantaggio di aumentare la superficie espositiva e di offrire riparo dai raggi solari attraverso l’ombra generata dalle pareti. Lo stesso principio è stato utilizzato ideando 15 alberi artificiali in grado di dare l’idea della vegetazione reale attraverso lo stesso metodo idroponico".

I tempi di esecuzione dell’intervento restano corti.

"Ci sarà da lavorare sodo: l’Expo aprirà i battenti il 2 ottobre e accoglierà i visitatori fino al 28 marzo 2024. Serve impegno, ma è decisamente stimolante". Lo studio associato Barbieri, nato nel 2009 unendo competenze ed esperienze maturate da professionisti dell’architettura nel corso di decenni, opera prevalentemente nel comparto residenziale e direzionale, ma nel nostro territorio ha firmato anche il progetto definitivo della nuova autostazione e quello della scuola di Budrio di Longiano.