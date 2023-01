Export in aumento, ma Forlì-Cesena è sotto la media regionale

Secondo i dati elaborati da Unioncamere nel periodo gennaio-settembre 2022 le esportazioni nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) risultano di 5.604 milioni di euro, con un incremento del 13,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, inferiore sia alla variazione regionale (+16,9%) sia a quella nazionale (+21,2%). Le importazioni ammontano a 3.158 milioni di euro, con una crescita annua del 36,3%. Positivo, pertanto, il saldo commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni) registrato nei primi nove mesi dell’anno in corso, pari a +2.446 milioni di euro, ma in contrazione del 6,6% rispetto a quello fatto segnare nel periodo gennaio-settembre 2021. Aumentano in modo deciso le esportazioni dei principali prodotti: +4,5% i macchinari e gli apparecchi meccanici (19,5% del totale), +6,1% i prodotti tessili, dell’abbigliamento e delle calzature (13,2%), +36,5% i mezzi di trasporto (11,3%), di cui +35,0% le navi e imbarcazioni (9,7%), +14,4% i prodotti in metallo (10,8%), +24,0% i prodotti alimentari e le bevande (8,5%), +8,2% gli apparecchi elettrici (6,9%), +18,3% gli articoli in gomma e materie plastiche (6,0%), +11,3% i mobili (5,8%) e +2,1% i prodotti dell’agricoltura (5,5%). I principali Paesi di destinazione delle esportazioni risultano la Francia (12,3% del totale), gli Stati Uniti (10,9%), la Germania (10,5%), il Regno Unito (6,4%), la Spagna (4,8%) e la Polonia (4,0%); è il Regno Unito a registrare la maggiore variazione annua (+43,9%), a cui seguono Stati Uniti (+32,0%), e Spagna (+22,2%). La guerra tra Ucraina e Russia causano decisi effetti negativi sull’export verso la Russia (-28,2%), con una riduzione dell’incidenza sulle esportazioni complessive di circa 1 punto percentuale (dal 2,6% del 30 settembre 2021 all’1,7% del 30 settembre 2022). Nl periodo gennaio-settembre 2022 le esportazioni in provincia di Forlì-Cesena risultano di 3.329 milioni di euro, con un incremento del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le province emiliano-romagnole Forlì-Cesena si posiziona all’ultimo posto per crescita dell’export (primo posto per Parma: +28,5%). Sempre nel periodo indicato le esportazioni in provincia di Rimini risultano di 2.274 milioni di euro, con un incremento del 15,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le province emiliano-romagnole Rimini si posiziona al sesto posto per crescita dell’export, davanti a Bologna e a Forlì-Cesena.