Export in aumento nel primo semestre. Ma il calzaturiero arranca: -14,8%

In aumento l’export nei primi sei mesi del 2025 in provincia di Forlì-Cesena, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, diversamente dal calo regionale e inferiore alla crescita nazionale. In aumento le esportazioni dei prodotti agricoli e alimentari; in flessione moda e prodotti della meccanica. Riguardo ai principali Paesi, crescono le esportazioni verso i due maggiori mercati di sbocco, Francia e Germania e anche verso il Regno Unito, mentre calano verso gli Stati Uniti. Questi, in sintesi, i principali risultati dell’elaborazione dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna su dati Istat.

Nel primo semestre 2025 le esportazioni in provincia di Forlì-Cesena risultano pari a 2.321 milioni di euro, in aumento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, diversamente dal calo regionale (-1,4%) e inferiore alla crescita nazionale (+2,1%). Le importazioni ammontano a 1.445 milioni di euro, in crescita tendenziale (+29%). Positivo il saldo commerciale (esportazioni meno importazioni) fatto registrare nei primi sei mesi dell’anno (+876 milioni di euro), pur in contrazione, causa deciso incremento delle importazioni, rispetto al saldo gennaio-giugno 2024 (-25,5%). Aumentano le esportazioni dei seguenti principali prodotti: +1,4% i prodotti in metallo (10,9% del totale), +19,1% i prodotti dell’agricoltura (10,7%), +8,0% i prodotti alimentari e le bevande (8,7%), +4,3% gli articoli sportivi (7,5%), +1,8% gli articoli in gomma e materie plastiche (6,2%) e +0,6% gli apparecchi elettrici (5,9%). Calano, invece, le esportazioni dei seguenti prodotti: -6,6% i macchinari e gli apparecchi meccanici (14,7% del totale),-4,1% i mezzi di trasporto (11,2%), di cui -4,7% le navi e imbarcazioni (10,1%), -9,8% i mobili (7,6%) e -14,8% le calzature (3,1%).

I principali Paesi di destinazione delle esportazioni risultano, nell’ordine, Francia (18,1% del totale), Germania (12,1%), Spagna (6,4%), Stati Uniti (5,7%), Regno Unito (4,3%) e Polonia (4,1%). Di questi, risultano in crescita Francia (+7,5%), Germania (+11,7%), Spagna (+5,8%), Regno Unito (+18,2%) e Polonia (+13,0%) mentre sono in flessione gli Stati Uniti (-14,9%).