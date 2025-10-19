Fa causa per danni al Comune: "Alluvione del 2023 causata dalla mancanza di valvole clapet"

Approderanno in tribunale le vicende dei danni subiti per l’alluvione del maggio 2023 da uno degli edifici del comparto Ex Zuccherificio. Il proprietario di un immobile che si trova alle spalle del centro commerciale Lungosavio (Ipercoop) ha deciso di fare causa al Comune di Cesena per i danni subiti dall’alluvione che, a suo dire, non sarebbero stati causati dalle eccezionali piogge o dall’esondazione del fiume Savio, ma dall’acqua che è fuoriuscita dalle condotte fognarie perché erano sprovviste delle valvole clapet che consentono di scaricare le acque meteoriche nel fiume, ma impediscono il riflusso verso l’abitato quando il livello dell’acqua sale.

L’assenza delle valvole clapet nelle condotte che avrebbero dovuto scaricare nel fiume le acque piovane è alla base di una causa da centomila euro che il condominio in questione sarà costretto a fare al Comune di Cesena. Infatti è andato a vuoto il tentativo di mediazione (in termini giuridici ‘negoziazione assistita’) effettuato dall’avvocato Riccardo Luzi per conto del proprietario dell’immobile. Il Comune di Cesena non ha neppure risposto al tentativo di mediazione, per cui sarà necessario procedere con una causa civile.

"Abbiamo appurato, attraverso relazioni tecniche - spiega l’avvocato Riccardo Luzi -, che le valvole di non ritorno erano assenti o non ne era stata controllata l’efficienza, come avrebbe dovuto fare il Comune, proprio in corrispondenza dell’immobile in questione, dove l’acqua è arrivata a un metro di altezza, mentre in immobili adiacenti l’acqua non è entrata. Peraltro è dimostrato che l’acqua del fiume Savio non aveva sormontato l’argine. Nel caso di specie non è invocabile il caso fortuito, determinato dalle avverse condizioni meteo, visto che negli edifici collocati sulla stessa via, a pochi metri di distanza, nulla si verificava".

"Genericamente possiamo così sintetizzare i danni subiti dai locali interrati - conclude l’avvocato Riccardo Luzi -: sono stati compromessi gravemente gli impianti idrici ed elettrici, le pavimentazioni, gli infissi a causa dell’infiltrazione dell’acqua all’interno di telai e controtelai, gli intonaci, il cemento copriferro dei pilastri e colonne portanti".

Il proprietario dell’immobile allagato, ritenendo che la mancata presenza delle valvole antiriflusso nelle condotte fognarie, o il cattivo funzionamento per carenza di manutenzione, sia addebitabile al Comune di Cesena, ha avviato il tentativo di mediazione e, visto che è andato a vuoto procederà con una formale citazione dell’Amministrazione Comunale di Cesena avviando una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti che avrebbero potuto essere evitati con una corretta gestione delle condotte fognarie.