Domenico Colucci, amministratore di Rossi Carta, utilizza l’intelligenza artificiale. "Noi utilizziamo più di un’intelligenza artificiale nella nostra azienda. Quello che prima si faceva con un foglio Excel, oggi si fa con l’intelligenza artificiale. La utilizziamo anche per scrivere il nostro Magazine. Ma non facciamo fare tutto all’intelligenza artificiale. La usiamo da un anno perché prima non era così evoluta, e quando abbiamo iniziato a usarla dava risposte stupide. Oggi risponde in qualunque lingua, sette giorni su sette, fa il lavoro di tre persone perché lavora 24 ore su 24 e può rispondere a 1000 persone contemporaneamente. Non sostituirà l’uomo, ma solo quelli che non la sapranno usare. Chi non imparerà a usare l’intelligenza artificiale, nel tempo perderà il lavoro".